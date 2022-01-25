正論：封樓苦主丟飯碗　政府卸責懶得管

疫下眾生皆苦，最近葵涌邨居民特別慘，全邨截至昨日共有超過200宗病例個案，遍及11幢樓，其中逸葵樓和映葵樓先後圍封5日強檢，住戶叫苦連天，不但吃飯充飢成為大問題，甚至飯碗也受到影響，有人疾呼「我要返工」，不要以為香港人特別愛上班，而是現實使然，的確最少有11名葵涌邨居民因為封樓而失去工作，問問政府，這是誰的錯？

葵涌邨逸葵樓和映葵樓被封，居民與外界隔絕，幾乎叫天不應，叫地不聞，約200名居民接受網上訪問，逾80%表示十分不滿檢疫安排，無做好分流檢測，亦有投訴無收糧食補助，捱餓做隔離，更有約25%訴苦，受到很大經濟影響，當中有81人被迫放無薪假或年假，更有11人因此被解僱失業，臨近過年才要為生計徬徨，團體希望政府向圍封而招致經濟損失的居民提供補貼。

始作俑者是政府，為政策作出補償，應該是分內事，可是行政長官林鄭月娥老早就「落了閘」，被問到賠償問題或向邨民提供補貼，大耍太極，指在世紀大疫情，大家都要承受損失，都會有不開心，暫時不應討論賠償問題，社會應該集中抗疫，更指全港700多萬人是一支團隊，每人多行一步，才能成功抗疫，把矛頭轉向沒有打針的市民，指新加坡的疫苗接種率有九成，但本港打第一針只有77%，言下之意，沒有打針是「阻住地球轉」，拖累了抗疫。

特首呼籲市民要明白，不要每一次爆發疫情就要人頭落地，問題是，問責制名存實亡，有哪一次政府失職，有人會問責而下台？近年可說是絕無僅有，反而真正落地的不是高官人頭，而是跌爛了無數市民的飯碗，問問疫情爆發以來，多少店舖企業倒閉或裁員？歲晚加頒的多重禁令，即使到年初四也難望放寬，飲食業預計損失近百億元，三月開始爆發結業潮，相信又會有一波失業潮。第5輪「防疫抗疫基金」，縮減至35.7億元，杯水車薪，長貧難顧。

諷刺的是，基於疫情嚴峻，政府昨日宣布，政策局和部門今日起按需要推行特別上班新安排，減少辦公地點同一時間員工的數目，安排部分僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。那邊廂葵涌邨有人被政府禁足不能上班，不但白白數天失去收入，有可能手停口停，更會被僱主解僱，這邊廂政府惟恐公務員集體上班會散播病毒，特意叫他們留在家中，而且是有薪金支付，大家又再次見證這便是所謂「鐵飯碗」的威力。

香港人曾經被諷刺為了返工，打風落雨死人塌樓都不怕，原因不是香港人特別愛上班，而是生活逼人，樓價物價樣樣貴，為保住飯碗去供樓養妻活兒。離地的高官，年薪等於別人幾十年工資，那會知道民生疾苦，打少一日工也不行！如果稍有同理心，便應提供支援，甚至立法保障，最起碼禁止因封樓而解僱員工。可以預計類似葵涌邨事件陸續有來，打工仔像被迫玩「魷魚遊戲」，下一個隨時輪到你！