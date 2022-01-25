功夫茶：建屋目標假希望　廢官做事靠口講

房屋供應問題困擾本港多年，為咗平息民怨，港府每年都提出「高大上」嘅建屋目標。不過目標歸目標，做唔做到就另一回事，市民早已明白「信佢一成，雙目失明」嘅道理，純粹懶得揭開呢塊「遮醜布」，免得社會更唔和諧。卒之喺尋日，有智庫發表報告，踢爆港府拖咗咁多年，原來已經累計拖欠12萬個公私營房屋單位，相當於最新一份《長遠房屋策略》報告中，未來10年總房屋供應目標嘅四分之一，再一次印證港府嘅「覓地起樓」得把口，從來唔動手。

所謂「欠債還錢，天公地道」，債主最怕嘅就係債仔「有拖無欠」，拖個三五七年，隨時血本無歸。嗱，雖則話建屋目標並唔係「借」番嚟，之但係港府肩負管治特區嘅重任，每年收收埋埋納稅人咁多稅金，梗有責任搞好香港，等市民可以安居樂業。偏偏港府最喜歡本末倒置，最叻就係給予港人「假希望」，花巨力去寫好一份份報告，堆砌一堆堆華麗而不切實際嘅長遠目標，用嚟安撫市民嘅不滿；殊不知去到「做實事」環節，就要坊間三催四請，踢一踢先肯郁一郁，結果港府給予嘅希望有幾大，港人嘅失望就有幾大。

港府提出嘅建屋目標係咪天方夜譚呢？坦白講，「是不為，非不能也！」港府成日話土地供應不足，東方傳媒機構花費人力物力，為港府覓地貢獻藍圖，深受外界讚譽，點知港府「唔識寶，當係草」。好啦咁，港府唔聽係咪搞得掂？又唔係噃！結果咪再有智庫發聲，認為可以喺「大型發展項目」、「私人住宅項目」同「公營房屋項目」3方面入手，喺「大型發展項目」上面，可以縮減環境影響評估嘅調查等，「私人住宅項目」就可以精簡城市規劃程序等，「公營房屋項目」又可以引入承建商一併負責設計同建造等。

嗱，上面3個「等」字，表面上係未有詳列所有建議，背後嘅意思卻發人深省。姑勿論智庫建議嘅可行性，但凡建議，大多針對不足抑或可改善嘅地方；換言之，智庫嘅建議有幾多，港府施政缺陷就有幾多！港府遲遲未能解決房屋供應問題係有目共睹，要達成目標所面對嘅難處，其實路人皆知。只不過，坊間同港府最大分別係，坊間積極出謀獻策，試圖解決困境，急市民之所急；港府則愛理不理，未有虛心納諫，反而把難題當作「擋箭牌」，隔絕外界嘅一切善意！

時代進步，社會一步步向前發展；但年輕人對於房屋嘅需求就不斷倒退，由買私樓變買居屋，抽公屋到租劏房，呢種現象又何其可悲！港府與其閉門開會討論新嘅建屋目標，倒不如開誠布公採納社會嘅寶貴意見，免得「舊債未清，又嚟新債」。所謂「千里之行，始於足下」，港府只有真正踏出第一步，港人先可以睇到真實嘅希望。