世界視線：烏國紛亂難自保　軍援武器流黑市

繼英國援助一批武器後，美國日前批准北約波羅的海三國，向烏克蘭提供美製武器。英美軍事援助可謂及時雨，但兩國沒評估烏國境內黑市武器氾濫的情況。有價有市的軍援武器十分搶手，隨時落入不法分子之手及流入中東，為恐怖分子所用，淪為恐襲武器。

數據顯示，烏國約有120萬支合法槍械，但非法武器多達400萬件，當中不少是全自動軍用武器。以烏國4,000萬人口而言，平均每10人擁有一件非法武器，因此成為歐洲其中一個大型黑市武器市場。當巴斯衝突於2014年爆發後，烏東多個軍械庫在無政府狀態下遭搶掠，大批武器流落民間，令情況更惡化。

英美軍援武器以肩托式反坦克及防空導彈為主，模式與1980年代援助阿富汗聖戰士組織，對抗蘇聯入侵相似。一旦俄烏戰端再起，烏軍可能選擇以空間換取時間，棄守部分地區保留有生力量，並派出小部隊潛入俄軍佔領區騷擾及破壞，讓俄軍陷入游擊戰泥沼。烏軍正規軍則伺機而動，與敵後友軍遙相呼應，令俄軍疲於奔命。肩托式反坦克及防空導彈便於攜帶、殺傷力強及容易操作，由游擊隊操作最合適不過。除了特種部隊滲透後方作戰外，烏國右翼民兵組織亦可能參與任務。惟民兵良莠不齊，加上他們不會固定向政府領薪酬，難以確保他們不會為了金錢而變賣武器。此外，英美武器較先進及昂貴，待遇不佳的烏軍士兵可能鋌而走險，偷走軍械變賣。

英美武器除了在烏國吃香外，亦受中東不同勢力青睞，軍援隨時變相向恐怖分子送武器。既然烏國現時已無法解決黑市武器問題，更何況在戰爭爆發後，相信屆時會有大量武器流出，甚至進入鄰國及中東。類似情況曾在蘇聯入侵阿富汗期間發生，大量援助阿富汗聖戰士的美製肩托式防空導彈流入巴基斯坦，部分由黎巴嫩真主黨購得。

對於危在旦夕的基輔，英美提供軍事援助已是最大善意，並不會直接出兵烏克蘭。一旦出兵與俄羅斯直接對抗，隨時令戰爭升級，傷亡慘不忍睹。但兩國仍沿用協助阿富汗抗蘇模式，提供大量便攜武器，在局勢紛亂下等同向恐怖分子送禮。