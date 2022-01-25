香港的疫情已近乎失控，即使現在可逐步控制，疫情衝擊本地經濟民生仍可以有幾個月時間。香港經濟在去年聖誕時似有復甦迹象，可因現時疫情情況，經濟又再逆轉，零售等各行各業受疫情打擊最大。正是黃台之瓜，何堪再摘。

春節後企業倒閉潮會很厲害，失業率又會再度回升，不少家庭耗盡積蓄，面對今後至少幾個月的蕭條，怎樣維生呢？整體香港還頗有儲備，這些陷入困境的家庭還屬少數，統計學上未必有大的影響。可這些家庭的苦況，不足為外人道，影響也不會僅只當前，而會是長期，尤其是對下一代的打擊，會是一生難忘。

財政司司長陳茂波說，政府考慮採取逆周期財政政策對付經濟的不景氣。但若還是依照過往做法重企業（也即是資本家）多於勞工，也遠水救不了近火，作用便有限。或許最佳的方法，會是最簡單，便是再發放消費券。按成年人人頭計，金額便不應壓低，反而應有所提高。可定在一萬元，給社會一個沖喜，提振社會的信心，也用消費券來刺激市道民心。即使社會防疫限制增加，不會阻礙消費，容許使用期稍長，讓消費券的刺激延長一些，好讓市民在抗疫期有些安慰和喜悅。一萬元對有錢人和中產者不算驚喜，對中下層和失業者來說，卻是雪中送炭，至少可救短期的燃眉之急。派錢時間縮短，可在春節之前便開始！

財政司司長還可更進一步，給70歲以上的長者、12歲至17歲的青少年，按身份證派發現金津貼。每人3,000元，長者與青少年往往是香港貧窮社群中的主要成分。長者貧窮無依，這3,000元便會是難得的援助。中下層家庭百事哀，若青少年能有資金補貼，對他們的家亦有幫助。3,000元對中產階級不過是一兩頓飯的支出，對中下階層、貧窮長者，作用與意義重大。

香港積累下來的儲備，在國際上比較，屬於過度。來自社會，亦應回饋社會，尤其是社會弱勢社群。香港貧富懸殊巨大，貧窮者眾，而疫情打擊最大的也是弱勢社群。香港政府沒有愛心與魄力，不可能跟隨內地走共同富裕之路，至少在危機之時，多一點同情心，把社會積累的財富多分一點給弱勢社群。既起刺激經濟的作用，又顯示出對弱勢社群的照顧，不使他們在疫情中連受打擊。能否這樣做，可證明這個政府和任事的官員是否有愛心和責任感。