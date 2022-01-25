經過審查，新一屆立法會據說已是百分之百的「愛國者治港」，實現了中央早就說的不許一個反中亂港者混進立法會。

中央認為，「愛國者治港」的光譜是很寬的，是五光十色的，這有些像毛主席當年說的文藝界要百家爭鳴、百花齊放，然而有兩項原則是不能違反的，一是不能反黨，一是不能反社會主義，作為實施「一國兩制」的香港，「愛國者治港」當年鄧小平制訂的標準是尊重自己的國家民族、支持中國收回香港主權治權、維護香港繁榮穩定。

當年的標準是實事求是，有利於穩定大局和人心，實現政權順利交接。1997年回歸後，中央一直以鄧小平定下的標準落實「愛國者治港」，而發現符合這樣標準或曰表面上符合這樣標準的港人「滿大街都是」，甚至反對派中也是一薅一大把。然而，他們做的則是另一樣，他們甚至會把反中亂港、逢中必反、為反而反標榜成也是「愛國愛港」，而且是「真正的愛國愛港」。

那時，他們就發現鄧小平講「港人治港」、講「愛國者治港」，還說過1997年後可以罵共產黨，可以不管主張實施甚麼主義——資本主義、封建主義甚至奴隸制都行，於是他們就把反對共產黨當成了反中亂港的主旨。民主黨的何俊仁在「黨內文件」中就直言不諱的聲稱：「中共是最大的敵人」。當時很多人不覺得這有甚麼問題，包括有些建制派中人也很時髦的說：「我是愛國愛港不愛黨」。至於社會主義嘛，反對派更是利用「一國兩制」而大反特反。一個反黨，一個反社會主義成了反中亂港勢力的行動綱領，直至發動暴亂、發動「顏色革命」，奮身投入美、英西方的懷抱。

百多年來，美、英念茲在茲，千方百計幹的就是要消滅共產黨、剿殺社會主義，這種狀況因反對派和外部勢力相勾結而愈演愈烈。因此，新形勢下的「愛國者治港」有一天要加上不得反黨、不得反社會主義，不必奇怪。