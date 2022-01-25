香港疫情再度失控，港府絕對要負起最大責任。先是放任國泰機組人員到處播毒，引發第5波疫情；後又走漏一名巴基斯坦籍女子造成的超級傳播鏈，使疫情在短短幾天內呈幾何式爆發。最不可思議的是，該女子懷疑是在酒店檢疫期間被傳染，反映檢疫制度存在很大漏洞。本來沒有感染，接受檢疫反而受到傳染，這豈止是添煩添亂，簡直是害人害物。

防疫如防火，務必爭分奪秒，道理淺顯易懂，偏偏港府遇事猶豫不決，永遠慢三拍。有專家聲稱，最初與衞生防護中心人員到葵涌邨視察時，已認為逸葵樓需要實施居家檢疫，但港府當時指做不到，只能先實施強檢令。專家是否事後孔明，外人不好判斷，但因為一句「做不到」就放軟手腳，坐視病毒蔓延，終於引起大爆發，這是負責任的行為嗎？等到疫情失控才圍封禁足，不過是亡羊補牢，而圍封過程又亂象叢生，豈能不引發民怨。

黃台之瓜，何堪再摘，香港遭受暴疫雙重打擊，本已百業蕭條，民生凋敝，再經此摧殘，更是雪上加霜。專家估計這波疫情或需兩至三個月才可完全平息，即4月前難以收科。果真如此，不知又有多少市民遭殃，多少企業倒閉，多少打工仔失去飯碗。某些專家鼓吹倣效外國「與病毒共存」，但他們有沒有想過，香港能夠承受大量人口感染嗎？能夠接受數以萬計感染者病歿嗎？

西方國家提倡「與病毒共存」，是為了掩飾本身抗疫無能；西方輿論攻擊中國「清零政策」，則是羨慕嫉妒恨。他們見不得別人好，自己做不到，也不希望別人做到，尤其是中國。不妨想像一下，假如中國也像西方那樣與病毒共存，因此出現大爆發，導致數千萬人感染，上百萬人死亡，西方會有甚麼反應？他們必定幸災樂禍甚至落井下石，批評中國漠視人權。西方死多少人都不是問題，中國哪怕死一個人也是罪大惡極，這正是西方典型的雙重標準。

最近內地多個城市出現小規模疫情，主要是由國際郵件傳入，可見新冠病毒防不勝防，若從陰謀論的角度看，這也許正是西方對中國的測試。幸好中國政府嚴陣以待，一發現病毒入侵即迅速行動，將疫情消滅於萌芽狀態，即使不能徹底清零，起碼做到動態清零。如果港府能放下傲慢心態，學習內地經驗，何至於如此狼狽！