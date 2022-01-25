本港疫情失控，不僅整條葵涌邨淪陷，疫情更已擴散到大窩口以至荃灣，全城人心惶惶。除了擔心染疫，更恐突然被禁足，目前的隔離設施幾近爆滿，在家禁足雖比到竹篙灣好，但僅禁足5日是否足以揪出所有患者令人懷疑，君不見葵涌邨疫情源頭巴基斯坦婦人，在檢疫酒店21日也未確診染疫，回到家中傳染家人再在社區播毒，終致疫情一發不可收拾。

由此可見，新冠疫情詭譎多變，香港早前雖長時間清零，但旋即化為烏有，防疫準備絕對不能鬆懈。很可惜，港產官僚不知是出於自高自大的心理，還是打從心底裏鄙視中央，居然將位於亞博館、由中央馳援興建的「港版方艙醫院」防感染設施拆除，以致現時疫情再起，隔離和醫療設施有不敷應用之嫌。中央前年花4個月時間建成「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，並於去年1月交醫管局使用。惟有議員收到消息，指館內一些防感染設施已經被拆除，且不知是誰下拆除命令，認為是很嚴重的疏忽，擬在立法會提出質詢。倘事件屬實，這不僅是嚴重的疏忽和浪費，更是抗疫亂來的明證，港產官僚心中無國甚至充滿蔑視，彰彰明甚。

事實上，港府抗疫從來都是陽奉陰違，由林鄭到專家都不信內地成功抗疫的這一套，硬是要學西方失敗抗疫的那一套，直到疫情失控，中央不滿之情溢於言表，林鄭不得不改行圍封強檢，好不容易才將四波疫情壓下去。詎料有人志得意滿，自誇抗疫有效，對「其他地區所謂的小區圍封」非常不屑，明言拒絕倣效，加上外防輸入中門大開，終於令第5波疫情全面爆發。

顯而易見，疫情最初是天災，發展至今已是人禍，港產官僚剛愎自用胡作非為，全港市民不是病死就是餓死何足為奇！