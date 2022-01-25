最近，有專家在頂級的科學期刊上撰文，說新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，根本無法防禦，打疫苗、戴口罩都不管用，人們要有心理準備，最後一定會染上病毒。此說委實嚇人，很多人不禁會問，咱們防疫還有用嗎？

該論文指出，疫苗和口罩不是完全無助於抵禦病毒，假設是具有三分之二的保護力吧，但最終還是沒用。道理很簡單，你第一次走在病毒滿布的大街上，因為戴上口罩，故只有三分之一的機會染疫。然而，Omicron的感染力極大，到你第二次上街時，又有三分之一機會染疫。如是兩次上街，染病的機會率加起來，就變成約有三分之二，待你第3丶4次外出，便終究逃不過病毒之手。文章由是得出結論，你打不打疫苗，防不防疫，都改變不了結果。

此說看似合理，卻犯了邏輯謬誤，且聽我慢慢道來。假設你熱衷參與幫派仇殺，每次在槍戰中，中槍的機會率是三分之一。然則，你只消投入過3場槍戰，按理就最少有一次要吃上子彈，這結果確是難以避免。不過，中子彈不同於中病毒，有些人注射了疫苗，固然仍然有機會染疫，但有些人的體質，卻是一旦接種過疫苗，就長時間甚至終身免疫，病毒不論怎樣，也奈何不了他們。

人是血肉之軀，世界上沒有子彈打不入的身軀，但從古至今，卻有不少人的體質，是瘟疫無法沾身的。早前本欄就談過，以往有些孤兒刻意走入疫區，日夜跟患者口面相對，很想讓自己染疫，好隨家人而去，但病毒始終無法侵入他。這種現象，就是跟個人的抵抗力有關，而今天，不少人在注射疫苗後，也能有相同的免疫效果。因此，你千萬別聽信某些專家之言，就輕易斷言防疫是無用。