問問各位，港產官僚甚麼時候才會一洗堅離地作風，變得貼地？答案是當他們要視察爆疫屋邨，便是從政生涯中最「貼地」之時了。

林鄭日前率領下屬到確診個案數日間已破百，出現爆疫漩渦的葵涌邨視察，一干人等在大廈外對出空地巡視一番，惟沒有上樓視察，報道指有居民大嗌：「咪做騷呀，返去啦，疫區好危險」，港官早前雖說過不會「貿然聽取一啲意見」，但如今竟罕有地順應民意登車離開，僅逗留約20分鐘。

港官忽然貼地，決不上樓，對於大廈內垃圾堆積如山，衞生環境惡劣，自然無緣識「驚」。港官們究竟怕甚麼鬼呢？一個二個既已接種了第3針新冠疫苗，按港官及專家說法，疫苗有效減低感染機率，以及感染後出現重症、死亡和住院機率，港官們這也不敢上樓，白白浪費了向各界宣傳「全城起動 快打疫苗」的良機，莫非有人已經用行動表達了對新冠疫苗的信心？這種「口裏說得，身體卻很誠實」的行為，叫人情何以堪？

不要胡扯甚麼「上樓又會給某些輿論炮轟，作為行政長官竟不顧自身安危貿然上樓，萬一染疫臥病在床，群蟲更加無首」，若遇到任何人這樣說，只需再祭出藥廠發給專家，專家發給政客，政客發給民眾那一匹紮腳布式陳腔濫調即成，即使有愈來愈多事實與研究相悖。畢竟，輿論不是新冠病毒，疫苗萬能的說法仍能對前者產生「嚇鬼」作用。

從政需要智慧，正當專家袁國勇日前已經先拔頭籌上樓了，「好打得」反而畏首畏尾，莫非當中另有甚麼世人看不穿的深意？譬如是為了帶出新一波谷針大計，接種疫苗應如某專家般進行皮裏注射才更有保護力？那麼已接種了的逾千萬劑是否白打？總之，不上樓，怎計也是輸。