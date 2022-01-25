變種新冠病毒傳播力極強，一個個案都可能引致「海嘯式」爆發。要迅速遏制疫情，避免再次出現葵涌邨的集體染疫，特區政府的抗疫工作必須要走在病毒之前，改變現時「守株待兔」的思維，在堵塞各項防疫漏洞的同時，馬上進行全民強檢，徹底切斷社區隱形傳播鏈。

當局對全民強檢一直有種「另類」解讀。特首在上周六記者會稱，若要進行全民檢測，就等同全港700多萬人一同「禁足」。由於影響甚大，政府能力有限，換言之，全民檢測並不是當局的抗疫選項。

筆者認為，當局對全民檢測的理解過於片面，全民檢測並不等同於全民禁足。若兩者同時做，效果當然是最理想，但當全民禁足做不到的時候，是否就要否定全民檢測？當分區禁足做不到，是否就要否定分區強檢？事實上，當局一直有根據污水檢測樣本陽性，劃出指定區域，如去年深水埗、最近香港仔局部小區，該處居民並無禁足，亦要接受強檢。當局以禁足為由，否定全民強檢，難以自圓其說。

據內地經驗，全民檢測亦非一刀切禁足，例如去年廣州爆發疫情進行全民檢測，只是封鎖幾條街道，不影響絕大部分市民出入，最終成功控制疫情。香港可借鑑經驗，只圍封疫情嚴重的小區，在全城做多輪的全民強檢。若檢測能力有限，暫時做不到全民強檢，亦至少要做分區全員強檢，每找多一個個案，遏制疫情就多一分希望。

前年在中央支持下，香港做過「普及社區檢測計劃」，因為是自願性質，結果檢測人數約178萬人，但亦找出32宗確診個案。相信若是強制檢測，效果會更加好。政府應該及早制訂全民強檢方案，必要時提請中央再次協助，提升本港檢測能力。