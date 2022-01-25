一周來，香港疫情在兩種新冠病毒的幾何級大爆發下，多代傳播。實踐是檢驗真理唯一標準，港府推行自由主義防疫策略已被證明徹底失敗，害民禍港誤國。充滿幻想和僥倖心理的港式抗疫自由主義有十種表現，若在內地官員早被革職查辦了。

第一，「人哋地方」的所謂「做法」，不合香港情況。特首林鄭多次表明，不會承擔有禁足令的全面或小區強檢。第二，特首卸責專家。沒專家意見不做，但專家意見一時一樣，言人人殊。檢疫隔離因地方不足，可以突然縮少7天，家居檢疫又可突然由3天加至5天，認真自由。第三，願檢盡檢。不是以檢疫的衞生要求強制一刀切實施，隨市民個人願意與否。如此戰疫，叫做「盡做」，真是天下奇聞，只有香港才這樣荒誕。

第四，政府衞生部門每每宣布過某時段，到過某處所逗留的人要強檢，只是宣布，既無跟蹤監督、核實查證，宣布了便當做了，叫做宣布式強檢。第五，「安心出行」採綏靖主義，遷就個人私隱。系統無真實個人資料，無追蹤功能，無檢疫紀錄，無注射紀錄。抗疫兩年拒推疫苗護照和健康碼，讓港人自生自滅。第六，不強制防疫注射，沒有懲罰措施。浪費私人企業抽獎谷針積極性，打不打針也自由主義。

第七，外防輸入雙重標準。官僚批准的幾十種豁免檢疫，沒透明度和知情權，肇禍沒官員問責。特首最新免責藉口是賴冷凍食品輸入，庸政賴政得很。第八，不交倉鼠也自由。陳肇始局長答田北辰議員何不執法？竟說市民會懂責任，便敷衍了事。第九，家居檢疫沒手帶監控，何等自由。第十，多區已淪陷，還厚顏自誇兩年抗疫成績蓋世，不知羞恥是何物！