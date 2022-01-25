一子錯，滿盤皆落索。各位，依家防疫唔止一子錯，葵涌邨疫情失控，第5波疫情都唔知點收科？該邨16幢樓已有多幢出現病例，自1月19日公布逸葵樓首宗確診，至今變種病毒Omicron喺社區燃起多個火頭。

先是免檢疫國泰機組人員走入社區播疫，再有檢疫酒店管理不善引致葵涌邨大爆發，邨內中招人數急升，且涉及安老院舍及醫院員工，怎不人心惶惶。依家逸葵樓及映葵樓因情況嚴重，需禁足5天。被問到大廈需有多少個案先要圍封5天，庸官就話冇硬指標，廢噏一輪，也說不出個所以然來！

據悉有內部文件顯示，當局正作最壞打算，評估若一旦全面封邨，各部門需要動員多少「志願軍」支援，可見情況確嚴峻？要言之，目前可謂風聲鶴唳，草木皆兵！呢，有政府顧問專家都指出，隨着邨內確診數字急升，難以擔保爆疫屋邨不會出現垂直傳播，料未來一至兩星期嘅確診個案會以「幾何級數」增加，不排除每日有300、400宗確診，佢估計第5波疫情或需兩至三個月才可完全平息。若然，即需要圍封5天嘅樓層可能唔止兩幢！屆時豈不是更加如倒瀉籮蟹！

事實上，圍封逸葵樓和映葵樓期間，冇靈魂政府諸多甩漏，安排不周，尤其有確診感染家庭成員未能快速處理，增加冇感染者成員染疫機會，阿哥，咁圍封又有乜意義呢？至於安排檢疫又係得個亂字，居民投訴上上落落幾次都未能檢測，而多人喺電梯及大堂聚集，不是更添播疫風險嗎？此外，有嚴重病患者亦未能獲得適切醫療照顧等！嗱！未來圍封強檢嘅日子仍多，唔該快速應變改善。庸官落區畀市民喝倒采，老朽建議不如每日留心睇東方，一定幫到廢官而不至於樣樣離地10萬里！