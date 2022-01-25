近日美國、英國、歐盟與澳洲等西方反華勢力，再度就中國對立陶宛實施的所謂「經濟脅迫」作出警告，聲稱她們會與立陶宛站在同一陣線云云。適逢友人傳來中國問題專家、前新加坡駐聯合國大使兼前聯合國安全理事會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）早前的一段對談視頻，講述他對近日台海局勢的看法，內容發人深省，值得與大家分享。

馬凱碩指出，要維持台海和平，避免觸發大陸武力攻台或演變全面的中美軍事衝突，方法非常簡單，就是各方都回復過往的含糊「一中」政策，維持兩岸分治的現狀不變。他強調，中國正逐步朝向成為世界「一哥」的地位進發，完全沒有必要在現階段主動改變台海現狀，現實是有人為了種種利益而試圖改變現況，希望推翻帶來了50多年和平局面的含糊「一中」政策，才會導致現時兩岸局勢升溫，戰爭疑似一觸即發。

首先試圖改變現狀的是民進黨政府及當地其他的台獨勢力，他們有的是真心爭取台灣獨立，更多是為了短線的政治及選舉利益，做法相當危險，但也屬意料之內。另一股勢力是美國的反華親台分子，但當中只有極少數是真正支持台獨，甘願為此而承擔開戰後果的就更加少之又少，尤其是在發生了美軍慌忙撤出阿富汗的尷尬、醜陋場面之後。

直接引發今次危機的，是近年上台的極端反華立陶宛政權。首先是在反修例風波期間大力支持香港的黑暴分子，之後又高調批准台北當局以「台灣」名義在當地開設代表處，明搞「一中一台」，公開挑釁中國，北京當局作出強烈反擊，理應在立陶宛政府的計算當中，不能怪責任何人。歐美等國亦只是借勢加強對中國的口誅筆伐，以至最多再實施多幾項經濟制裁，但斷不會為了小小的立陶宛或遙遠的台灣，而真正與中國爆發軍事衝突。

歐美現在面對的最大軍事危機並不在台海，而是在位處歐洲大陸的烏克蘭。與大陸對台的文攻武嚇、海空偵測不同，俄羅斯可真是在烏國邊境集結了10萬大軍，軍備、糧草、甚至連戰地醫院據報都已起好，只待總統普京一聲令下，就可以越過邊境，長驅直進。有軍事專家估計，若缺乏北約、尤其是美國的直接軍事介入，烏克蘭首都基輔會比阿富汗首都喀布爾更快失守。

如同立陶宛與台海問題，烏克蘭危機某程度也是歐美「先撩者賤」所產生的惡果。首先是在2014年策動「顏色革命」推翻烏國的親俄政權，隨後北約與歐盟又不斷向東擴張，吸納了多個前蘇聯加盟共和國，並在俄羅斯邊境部署了大量先進武器。歐美早前更試圖在普京僅餘的忠實歐洲盟友白羅斯，發動「烏克蘭顏色革命2.0」，雖然最後失敗而回，但已令俄國深感自身的安全受到嚴重威脅，有必要作出自衞，強硬應對。