正論：突然封樓激民怨　抗疫兩年仍混亂

其身不正，雖令不從。港府外防輸入漏洞百出，終於釀成第5波疫情大爆發，林鄭不僅拒絕認衰，甚至連封樓強檢的安排都是一片混亂。最新消息，夏葵樓也加入被禁足之列，逸葵樓禁足期被延長。就在市民艱苦抗疫之際，邨內檢測緩慢、送飯遲到、垃圾無人清理、熱線無人接聽等亂象依然沒有改善，林鄭甚至公然拒戴口罩，令人側目。

本港昨日新增124宗確診個案，葵涌邨累計逾270人染疫，反映連日圍封仍未能有效遏制疫情。有鑑於夏葵樓至少13人確診，有出現大爆發迹象，林鄭宣布夏葵樓實施禁足令至周六；逸葵樓同樣因為疫情未止，禁足令延長兩日至周五。然而港府仍未有吸取教訓，繼逸葵樓拖延一晚才實施圍封禁足，夏葵樓的禁足令也是拖至上午10時許才通知居民，以致大量居民晨早已經外出，倘當中有「漏網之魚」，後果不堪設想。居民更因為突然被禁足而怒火中燒，直斥港府擾民，質疑為何不全邨一次過禁足強檢。

港府之所以沒有一次過圍封整條葵涌邨實施禁足令，心水清的人都知是出於人手不足。別說沒有足夠人手維持秩序，檢測量亦已瀕臨上限，就連邨內垃圾堆積多日都未有清理，早前更被揭發檢測人員將保護衣丟棄邨內，儼然一座小山。港府一邊抗疫一邊播疫，邨內疫情豈能不愈演愈烈？儘管當局已加開檢測站，令大排長龍的場面稍有改善，但連續多日人群聚集等候檢測，早已埋下播疫隱患，目前疫情蔓延至邨內多幢大廈，是否因為太多人聚在一起等候檢測所致，不能不令人疑問。

說來實在令人憤怒。抗疫已超過兩年，疫情亦已來到第5波，港府理應有足夠經驗應付，惟事與願違，港府依然是「揦手唔成勢」，這顯然與港官掉以輕心有關。林鄭至今沒有成立跨部門指揮中心，沒有擬備一套既定機制，一切臨急抱佛腳，倒瀉籮蟹就是必然結果。難為林鄭早前還強辯「不是每當有事發生，一按掣就可以馬上落實措施」，身為特區首長，坐享世界級高薪，抗疫兩年多連機制「按鈕」也沒有設立，只知狡辯死撐，簡直不知醜字怎麼寫。

抗疫必須分秒必爭，兩年多來還是一片混亂根本就是失職。君不見，上海在本月13日有一個留學生染疫，當局隨即將涉事地點列為「中風險地區」，實行「早、準、快」抗疫，兩小時到達現場，4小時完成核心調查，24小時做完核酸檢測、區域管控、轉運隔離等工作；並堅持早發現、早報告、早隔離、早治療、早研判、早處置，最終並無造成大爆發。上海人口比香港多，同樣是國際大都會，人家做得到，香港做不到，顯然是人的問題。林鄭至今仍對內地抗疫模式充滿不屑，真不知是哪裏來的自信。

不管怎麼說，香港疫情已蔓延多區，年初四復市已然無望，港府繼續蠻纏胡攪，疫情控制不了，經濟更是一沉不起。是否需要請求中央協助，高官必須盡快想清楚。