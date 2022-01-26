功夫茶：虐童醜聞爆不完　這個政府真冷血

疫情嚴峻，林鄭為不戴口罩解畫，一向嘅冷傲，佢話「香港人須感受特首情緒，市民可看到此刻我憂慮沒笑容」！各位，乜叫做雖無過犯，面目可憎，睇吓林鄭眼眨眨，扮花旦嘅尊容就明白晒！魯迅話：「面具戴太久，就會長到臉上，再想揭下來，除非傷筋動骨扒皮」！阿姐，非常時期，叫你以身作則戴個口罩啫，又唔係叫你揭下面具怕傷筋動骨，都咁多廢噏！你冇笑容關人隱事咩？

嗱！依家功夫茶每寫一次本報率先獨家報道嘅「童樂居」虐兒案，特首你又有冇感受功夫茶不但冇笑容？且每寫一次都心如刀割？又有冇感受全港市民對政府處事嘅無能冷血而怒火狂燒？點解政府高官人工咁高卻個個咁低B，虐童醜聞職員拉唔完，被虐兒童愈揭愈多；社會福利署「賊過興兵」派大隊專家進駐監察有卵用咩？正如有論者話齋，如果你發現請嘅菲傭虐待自己仔女，唔通你辭工返屋企睇實佢咁荒謬？

各位，呢單虐兒事件愈查愈令人冇笑容！一提起就神人共憤！呢，尋日西九龍總區重案組繼續跟進調查，隨即喺黃大仙及牛頭角拘捕多兩名分別25及29歲院舍女職員，涉嫌對看管兒童或少年人虐待或忽略，佢哋現正被扣查；另外再多兩名幼童受虐，分別16個月大及17個月大，疑被人掌摑面部及打頭！

童樂居虐兒醜聞揭發至今逾一個月仍在發酵，目前警方一共就此案拘捕20人，涉及被虐兒童35名，全部送院檢查。警方話不排除將會再有拘捕行動！呢單虐兒醜聞，事到如今，可以睇到不須「塘底石，水乾先見」，亦不須所謂「水退了，再睇清邊個冇着泳褲」，阿哥，呢單醜聞暴露政府冇靈魂心太冷！成個童樂居嘅60多個員工，被捕已20人，約佔三分之一員工，佢哋哪裏是甚麼受訓嘅幼兒工作者？根本係心理唔平衡嘅虐兒狂徒！否則對住一班可憐稚子，佢哋本身已缺少家庭溫暖，身世已夠悲催，同你哋又無仇無怨，何堪受到掌摑、篤眼、扯髮、拉起又再撻下等酷刑？更何況你哋係支糧㗎！

喂啊！你哋係「童樂居」，乜搞到好似明朝啲特務機關「東廠、西廠、內廠」咁無良吖？啲職員個個又好似化身錦衣衞！阿姐，功夫茶此刻即使戴咗10個口罩，大家都可以感受到我嘅憂慮及悲憤！稚子何辜？佢哋有啲仲係牙牙學語，竟遭受如此虐待！

日月昭昭，天地不容吖！呢單虐兒醜聞，童樂居管理層固然要重打一百大板！在上嘅如勞福局、社會福利署嘅有關高官，長期對呢啲受助機構不聞不問，監管長期空白，完全係玩忽職守，理應全部問責下台，否則愧對長期被虐兒童，全港市民亦唔會收貨！