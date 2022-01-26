世界視線：文在寅推銷外交　訪中東着眼未來

南韓總統文在寅選擇中東為卸任前的「畢業旅行」目的地，成功簽署武器出口訂單及為韓企帶來更多商機。文在寅最後一次外訪可謂滿載而歸，以推銷外交加強南韓與中東國家的聯繫，更為繼任人奠定深化合作的基礎。南韓將來會更重視與中東國家的關係，以確保能源供應穩定及海上航道暢通。

文在寅在5年任期留下兩大遺憾，包括未能親自在韓戰終戰宣言上簽字，以及改善日漸萎縮的中產階級處境。其中，北韓本月內5度試射導彈，並宣布取消暫停核試，意味自河內峰會後凍結兩年的朝核談判正式畫上句號。新冠肺炎疫情期間，南韓為了避免經濟衰退而增加開支，但民眾仍對經濟增長乏力及樓價飆升感到沮喪。

南韓是亞洲第4大依賴出口的經濟體，爭取海外訂單成為刺激經濟的關鍵。在出訪首站阿聯酋，文在寅簽署一份總值35億美元（約273億港元）協議，出售天弓二型防空導彈。在第二站沙特阿拉伯，文在寅與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼初步同意展開軍事技術合作，並加強氫能經濟合作。至於埃及則對韓製K9自走榴彈炮感興趣，雙方將簽署協議。

南韓並非石油生產國，一直依賴中東的石油供應，以支撐本地煉油行業及製造業。而且，波斯灣及蘇彝士運河是南韓進出口貨物必經航道之一，稱得上是南韓經濟命脈。因此，南韓透過向阿聯酋售武，以擴大在波斯灣地區的影響力，並強化韓方作為獨立參與者的地位。自2011年起，韓軍開始訓練阿聯酋軍隊，韓方更援建首座海外核電站。

隨着南韓成為全球第9大武器出口國，近年更成為了國際安全領域的新參與者，並開始在傳統衝突頻仍地區嶄露頭角。南韓自2009年起參與多國護航行動，每年派出軍艦巡航亞丁灣，打擊威脅紅海與阿拉伯海的索馬里海盜，確保航道安全。

韓流文化席捲全球，加上國力提升，令南韓成為全球主要經濟體之一。不過，作為一個依賴海外能源及進出口貿易的國家，南韓對中東的重視程度與日俱增，並視之為能源供應及海上航道的生命線。文在寅任內最後一次外訪，便是為了着眼未來，為南韓高科技產品尋找銷路。