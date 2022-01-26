產評：美股閃跌敲喪鐘　全球泡沫正爆破

美股年初開局不順，道指周一曾挫逾千點，雖然尾市成功奇迹地收復失地，但單日出現如此大的波幅，實非吉兆，背後往往在掩飾大戶散水，震盪場面恐陸續有來。事實上，這些年美國無限量寬銀紙任印，加上近乎零息的環境，令全球資產泡沫白熱化。隨着聯儲局今年開始加息收水，意味全球泡沫破裂已開始倒數，資產價格縮水、「殭屍企業」出局、市場職位減少，加上通脹升溫多重夾擊下，全球經濟復甦本就不容樂觀，冷不防近期俄烏局勢升級，引發地緣政治風險急飆，或成為新一輪全球金融風暴的導火線！

其實，美股估值異常高企，大量資金囤在少數重磅科技股，多項指標皆早已預警美股高危。奈何在美國施行無限量寬之下，市場「錢」太多，大量游資在股市炒作搵快錢，致令即使美國過去受多隻新冠變種病毒來襲令疫情爆燈，美股估值仍可以不斷摸頂，直至近月美國通脹升至近40年新高，美國財金官員才不能再「扮盲」視通脹如無物，承認錯判物價走勢，口風轉鷹預告今年加息收水，美股始確認見頂之勢。

今年開局，美股於高位裹足不前，所謂「十個牛皮九個淡」。近日俄烏戰雲密布，地緣政治風險突然急升溫，引來石油等能源供應可能更加緊張並加劇通脹的擔憂，甚或迫使聯儲局要更快更狠地加息收水，成為淡友推冧美股的藉口。道指周一曾急挫逾千點，雖然最終呈「V」形反彈收復失地，但足叫投資者嚇破膽，歐股下挫，周二亞太區股市接力向下，全球股市現骨牌效應，牽一髮而動全身！

說到底，股市現拋售潮，往往是經濟出問題的先兆。在缺工人和國際供應鏈混亂加劇成本下，預示美國企業盈利爆炸性增長階段進入尾聲，於企業發負面前瞻指引或下調預測的場面將降臨之前，大戶先「沽」為敬，但始終持倉規模大，出貨需時，周一市況「V」彈，正好吸引散戶入場博反彈接貨，成就大戶在「息魔」來臨前平安「出逃」。

誠然，美股這一跌始終要來，就在乎觸發點。美國堅持與中國脫鈎，讓全球資源無法有效配置，本就讓經濟增長受限。歐洲既依賴進口俄羅斯天然氣，政治立場卻要支持盟友美國，一旦俄烏開戰，歐、美要站同一陣線向俄羅斯實施嚴厲制裁，勢必加大能源價格上升風險，歐盟天然氣面臨斷供，必然最傷；全球能源價格飆升，貨幣政策正處拐點的美國亦不可能幸免，通脹急飆或迫令聯儲局加快升息收水，從而讓資產以泡沫破裂作結。

好明顯，俄羅斯是次圖藉烏克蘭局勢來「隔山打牛」，瞄準西方弱點出擊，大國角力，莫過於此。美俄在過招，且看中國如何自處，甚而能否從危機中突圍，向世界展示實力。如是者，這場世紀百年之大變局踏進了新台階，全球經濟必然多事端，金融市場自難有安寧。投資者只有及早做好風險管理，切忌輕率入市撈底，謹記「股神」巴菲特所講，潮退後，就知道誰在冒險裸泳！