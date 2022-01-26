歐美對俄羅斯的攻擊，一是來自美國的霸權主義，不容許任何勢力向之挑戰，削弱它對其他國家的霸權控制。其中當然包括霸權主義帶給美國上下的各種利益。政治與經濟分不開，二者互為因果。

二是由於歐美社會對俄羅斯長期的文化歧視、否定。本來德法、西歐的日耳曼人背景並不使他們優勝於俄羅斯、東歐的斯拉夫民族傳統。二者都是所謂「野蠻民族」，從東遷徙至歐洲，差別只有時間先後次序。它們的文化素質、民族性格均是在歷史遷徙中形成。沒有如納粹等主張的種族先天性的優異。

從中世紀以來，日耳曼人與斯拉夫人的衝突和政治、土地、經濟貿易利益的爭奪，實際上並沒有以種族分界，反而最大的差別是在於宗教信仰（或宗教利益集團）之爭。日耳曼人信服拉丁的基督教教會，以羅馬為主，一直都想從西至東，把拉丁教會的權勢伸延至東歐、中東，打擊與拉丁教會對立的基督教早期近東的教會，以及在東歐、斯拉夫人中流行的東正教教會。十字軍東征，是拉丁教會驅使西歐封建勢力東征，佔據東正教的拜占庭帝國的疆土與勢力範圍，摧毀東正教的勢力，佔據東地中海地區的回教政體。在波羅的海的拉丁教會另一東征，是條頓騎士團攻佔東正教的國家領土，劍指當時俄羅斯地區大小的政體。從宗教的角度看，東西歐之爭不過是基督教教會的內戰，也與其後的新舊教之爭相同。俄羅斯之所以沒有受拉丁教會統治、融合，主要是蒙古汗國的出現，抵抗了條頓騎士團，以及其後拉丁教會的波蘭─立陶宛王國的攻擊。

俄羅斯與東正教得以在拉丁教會的西歐勢力之外維持獨立。政治、經濟文化乃至言語都可保存傳統的發展，更且影響東歐。整體的歐洲便不是拉丁教會的政教合一的獨尊。也正由此，西歐（拉丁教會的新舊教，包括英國聖公會等，以至遷移至美國的新教）視俄羅斯為異己，為敵人。俄羅斯也因與蒙古合作形成的民族的堅毅精神、英雄主義（不是美國現在的假大空的世界英雄、宇宙英雄），相對歐美的糜爛文化成強烈對比。這更使歐美要壓倒俄羅斯，也使歐美民眾更易相信金權政治製造出來對俄羅斯的醜化誣衊。

甚麼時候歷史才可還俄羅斯一個公正？歐美以外，好應擺脫政治宣傳，認真地認識和了解俄羅斯。