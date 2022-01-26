針對反對派和外國勢力相勾結反中亂港20多年，「一國兩制」有被顛覆之憂，中央推出了對香港全面管治權、推出了《港區國安法》，粉碎反修例暴亂，要剷除一切內外亂港勢力和外國代理人，這不僅是在實現由亂而治，而是香港進入了變局，要清除在體制上、上層建築領域各方面亂源，對阻礙中央管治權落實的制度進行改革和改造。

對於香港回歸中國和實施前無古人的「一國兩制」來說，這樣的改革和改造是遲來的補課，本來中央是不想在香港有這場改革和改造的，只想在收回主權之後在治權方面、制度方面、生活方式方面繼續保持不變，以為這種「不變」、維護「不變」，就是貫徹「一國兩制」獲得成功。然而事與願違，中央不想變，但在香港內部卻有一股要變的制度勢力、政治勢力，他們要把「一國兩制」推向「完全自治」、脫離一國，乃至「香港獨立」的變化方向。

20多年來，反對派就是在不擇手段的推動這樣的變化，幾經較量和折騰，中央終於看到了這種「變化」的危險性，決定要以中央全面管治權阻遏乃至消除這種「變化」，然而還沒等到中央全面管治權真正出手，反中亂港勢力和外國勢力相勾結就抓住機會發動了反修例暴亂、發動了港版「顏色革命」、發動了全面奪權鬥爭，要讓他們推動了20年的「變化」畢其功於一役。

事情到了總決戰的地步，中央沒有退路！香港自身也因為原有制度運作和反中亂港勢力已經空前強大的原因，根本沒有力量和辦法解決問題，在港英餘孽把持權力下更是不想解決問題，而是一邊姑息縱容、一邊坐觀成敗，希望反對派真的成功，這就逼得中央只能丟掉幻想，自己出手，《港區國安法》利劍揮出，以獅搏兔，「變化」之方向根本扭轉。

經驗總結，中央已徹底看清了香港問題之所在，平息暴亂、小修小補絕對不夠，要改革、要改造才是「治本之道」。