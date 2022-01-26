臨禍忘憂，憂必及之。看到港府在應對第5波疫情過程中手忙腳亂，狼狽不堪，人們不禁想問，新冠疫情持續超過兩年，香港之前已經歷了4波衝擊，難道港府從來沒有總結經驗教訓？如有總結經驗教訓，為何還會出現這麼多亂象？

面對種種質疑，林鄭月娥辯稱，不是每當有事發生，「一按掣」就可以有措施馬上落實，而是要動員所有政府和承辦商的能力云云。普通官員如此解釋，也許情有可原，但作為特首說這種話，未免太不負責任。這恰恰證明港府至今沒有制訂整套應變方案，每次都是臨急抱佛腳，難怪甩甩漏漏。港產官僚不妨捫心自問，他們每月享受數十萬元高薪，是否對得起納稅人？是否辜負中央所託？

不說不知道，由中央援建、位於大嶼山的「方艙醫院」防疫設施，原來早就被悄悄拆除。新冠疫情遠未結束，港府卻急於拆除防疫設施，到底是何原因？如果疫情持續惡化，難道要求中央再次援建？

很明顯，港府不僅防疫政策漏洞百出，應變措施更是一塌糊塗，可見他們根本不上心。最近有人不斷鼓吹「與病毒共存」，港府也許很想倣效歐美國家放軟手腳，但他們可有想過，這會帶來甚麼後果？正如專家指出，香港未有足夠條件與病毒共存，不要對此有幻想，因為現時未有可針對變種病毒的疫苗，而現有疫苗接種率亦不理想，長者接種率更是嚴重偏低，一旦與病毒共存，後果不堪設想。有人形容等同「謀殺」，雖不中亦不遠。美國英國等重災區姑且不說，澳洲人口僅2,500多萬，高峰時每天竟有10萬宗確診病例，如此這般的與病毒共存，香港承受得了嗎？香港人口密度遠遠高於澳洲，若放鬆防疫措施，感染率必定遠超澳洲，即使死亡率不高，醫療系統也勢必癱瘓。

流亡英國的國安逃犯羅冠聰之流拾洋人牙慧，大肆吹捧與病毒共存，更隔洋批評內地和香港的「清零政策」，聲稱這是政治掛帥，將與內地維持同一步調作為所有政策的唯一目的。其實，這班人從逃離香港那天起，香港的事情就再也與他們無關，如何防疫是香港自己的問題，旁人無權指手畫腳。羅冠聰之流與其多管閒事，不如擔心自己。須知英國到處都是病毒，迄今已有超過15萬人死亡，他們最好自求多福，否則萬一中招，恐怕連二等公民也做不成。