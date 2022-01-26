本港疫情轉趨惡化，臨近新春沒有半點喜氣。出於抗疫需要，港府對多幢大廈的居民實施禁足令，不可謂不嚴厲。很可惜，市民艱苦抗疫的同時，港產官僚再次寬己嚴人，雙重標準，林鄭連續多次拒絕戴口罩出席記者會，連其「愛將」、曾呼籲港人戴兩個口罩的港大專家袁國勇也頗有微言，惟林鄭仍然死撐到底。

林鄭昨日被記者問及為何不戴罩時一臉傲慢，聲稱這樣做是為了履行特首職責，並非為了個人，只有向傳媒發言及立法會場合才脫下，因為沒有口罩才可以清晰表達訊息情感，令市民更了解香港狀況，包括看到此刻她憂慮而沒有笑容的表情云云。口罩令是她下的，違反口罩令又是她，再次示範何謂只准州官放火，不准百姓點燈。

事實上，林鄭向來被指為人過於好勝自負，她亦不諱言自己年年考第一，擺出精英姿態睥睨眾生，近年甚至有走火入魔迹象。例如立法會選舉投票率低，她自詡是政府做得好，市民沒有需要選出議員監督政府；到了第5波疫情爆發，她仍然是一臉得色，自誇抗疫有效，成績比世界各地都好。傳媒及市民對港府抗疫不力的批評，她從來沒有一次虛心接受，甚至明言不會接受這些批評，永遠認為自己只是被針對。僅「洪門宴」一役，多名高官牽涉其中，她一味點名狂轟個別局長，身為特首，卻完全沒有因為領導不力而反躬自省的意思。

今屆政府任期已到尾聲，偏偏遇着疫情再起，林鄭領導抗疫逾兩年仍然倒瀉籮蟹，錯漏百出，除了她自己，全港750萬市民肯定沒有多少人覺得政府抗疫得法。無奈林鄭的好勝自負已變成剛愎自用專斷獨行，香港就像一艘在疫海載浮載沉的破船，恐被林鄭拖向萬劫不復的深淵。