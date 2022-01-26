西方社會應對新冠疫情亂作一團，無計可施之下，就提出要與病毒共存。執政者如是說，民眾便如是聽，很多人糊裏糊塗，就輕易相信此法可行，其實事情不是那麼簡單。

如今不少西方國家的政府告訴民眾，新冠病毒不斷變種，已愈變愈弱，慢慢就跟普通的流行感冒無異，故大可打破各式防疫禁令，讓社會回復正常生活。這種論調在香港亦有市場，很多專家隨聲附和，指內地及香港的「清零」政策不切實際。

歐美地區很多民眾都是渾渾噩噩，很容易被政客擺弄。新冠肺炎當真可以等同於流行感冒？那你知道美國過去每年有多少人死於流感嗎？前總統特朗普在任時，曾就此事問過防疫專家福奇，得到的答案是由2.5萬人到6.9萬人不等。我姑且取其中位數，就當是4.7萬人吧。然而過去兩年，新冠肺炎已奪去了89萬美國人的性命，可見流感與新冠肺炎的殺傷力，根本不在同一檔次。

即使變種病毒Omicron的威力減弱了，但致死率仍達0.24%。假設美國每天有50萬人感染肺炎，以0.24%計算，每日便有1,200人致死，一年365日，合計就是43.8萬人，死亡人數達到流感的9倍以上。大家可別忘了，新冠肺炎可以重複感染，你在一年之內中完再中，也不稀奇。

美利堅的總人口約3.29億，如果新冠肺炎每年奪去43.8萬條性命，依人口比例計算，就等於香港的9,970人。你認為香港市民願意付出這個代價嗎？

香港人珍惜生命，自疫情爆發以來，嚴防嚴守，故至今只有213宗死亡個案，比2003年的沙士疫情還低。假如我們輕易聽信某些專家所言，效法西方開放門禁，後果有多嚴重，你只消計一計數便知道。