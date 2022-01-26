葵涌邨大爆疫情況仍未受控，全邨累計確診個案超過270宗，林鄭日前決定擴大禁足範圍，宣布夏葵樓步逸葵樓、映葵樓後塵，被納入5天圍封檢測名單，逸葵樓原定的5天圍封期更需延長兩天。觀乎「葵涌邨群組」蔓延之勢，這個日子也可能是見步行步，誰能寫包單年尾一定「放監」？可以肯定葵涌邨居民將難有一個快樂的農曆新年。

現時肆虐葵涌邨的Omicron，雖有指潛伏期中位數是3日，比另一變種病毒Delta的潛伏期4至5日為短，問題是，葵涌邨共有16座大廈，病毒並非相約好同一時期在這16座大廈開始潛伏的，看看逸葵樓、映葵樓、夏葵樓先後爆疫，已經說明了一座未平一座又起。因此，葵涌邨最壞的情況可能是禁足圍封行動從牛年一直封到虎年。

葵涌邨被禁足人士的處境是令人同情的，局促一室之內，欲出不得，更要連吃15餐沒得揀的飯盒，內心肯定不好受，何況被禁足日數隨時有追加的可能，根本望不到終點，日內會否有住戶忍耐力已達臨界點，於窗戶掛出被禁足的心聲，屆時港官又會否因居民壓力而腳軟「下跪」，忽然「人性化」起來，決定年尾流流不禁足了，情況就如去年送鼠迎牛那段時間，本來愛於入夜後搞圍封強檢的港官，最終也給工作人員放假去歡度新春。

值得留意的是，被禁足者一旦重獲自由，可以預期「放監」後一定吃頓好的，無必要再虧待自己，但報道指邨內不少食肆已暫停堂食避疫，那麼已吃了至少15餐飯盒的人士，普遍會樂於再啃更多的外賣呢，還是索性到其他地區開餐？答案視乎閣下對香港人有多了解。港官能否保證沒有病毒會因此而擴散到別區？港官現在進退維谷，這是開門揖疫的他們一手所造成，怨不得人。