第5波新冠疫情來襲，葵涌邨逸葵樓、映葵樓因疫情爆發，居民被禁足5天，之後又增加兩天。九龍西深水埗等各區亦有住宅大廈圍封強檢，居民無法上班上學。有調查發現，受訪的200名葵涌邨居民中，已有11人被僱主無情解僱，81人被迫放無薪假或年假。政府抗疫不力，累及市民受苦失去工作，手停口停，政府只是提醒或呼籲僱主不要解僱遭圍封影響僱員，根本毫無作用。筆者認為政府應更為進取，向被圍封的僱員發出官方病假證明。

筆者昨日會晤勞福局副局長，了解如何更好協助因疫情被解僱的居民。對市民因住宅大廈圍封缺勤，繼而被僱主炒魷或逼放無薪假，這是極不合理，政府應想辦法協助他們，為居民解困。

當局應該更為進取，急市民所急，向相關居民提供實質援助，這包括由衞生署或相關部門向有需要人士，發出官方病假證明，避免僱員被僱主視為無故缺勤。另一方面，勞工處應發出清晰指引，聲明僱主不能要求僱員以年假，代替圍封隔離期。

再者，筆者亦建議政府研究設立「基層員工特別援助津貼」，讓因為有需要強制入住檢疫中心或居住大廈被連續數日強制圍封的僱員，在收入減少下申請，每人每日最多500元津貼。或當局可以擴闊現時適用於「手停口停」的確診者而設的5,000元恩恤津貼，讓因圍封影響收入的僱員申請。

其實，對政府任何圍封檢疫的措施，絕大多數市民都很配合，但當局已有兩年抗疫經驗，在圍封大廈內，不能向居民提供膳食，又或安排居民輪流檢測混亂，長者輪候多時沒有人員上門採樣、圍封大廈出現垃圾無人管等等情況，都不能接受。政府封廈檢測可以，但別讓市民一肚氣兼受苦。