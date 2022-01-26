香港10種自由主義抗疫表現，來源於領軍者心底的驕傲自大，兼目空一切，予人真有全世界抗疫的成功捨我其誰之感。試看上周末特首林鄭違規沒戴口罩開記者會那種氣勢，以及再早前以教訓口脗在立法會答陳凱欣議員的翹尾巴。若早知「爆大鑊」的話，林鄭還會這樣驕傲嗎？香港求助中央要有效的話，特首必須先去掉驕氣。

林鄭振振有詞的「動態檢測經」，常常說香港中招染疫的百分比之低，是世界上排名第170位以後，以此炫耀香港抗疫成功。無疑這是一種比較，但值得林鄭這樣驕傲自大嗎？香港何不同先進的澳門比？同珠海比？同深圳比？內地兩年來的抗疫清零經驗早經考驗證明成功並可行，人民生活已恢復到疫前水平，可是香港仍然是斯人獨憔悴。特首不去除驕傲排內的心態，怎會能接受內地支援？怎會同意執行抗疫必須清零的目標？香港抗疫滯後便是驕傲排內所致。

有些人發起建議促政府成立抗疫司令部，請政務司司長李家超出來領軍。對此，筆者不敢苟同。兩年多來抗疫的領軍和決策就是林鄭，她就是總司令，局長陳肇始只不過是執行柯打而已；眾多的專家顧問都是圍繞着特首轉，只不過是發言沒歸口，個個都可信口開河，令民眾無所適從。香港抗疫的敗象，近因是特首剛愎自用，遠因是取消兩個市政局，今自吃苦果。

林鄭一再強調，沒足夠資源全民強檢，令全民在「熬」！甚至認為分區強檢也無能為力。雖然已有議員和KOL發起市民聯署，要求政府求助內地支援，倘若特首堅持己見，此路便不通了。苦命港人惟待港疫情再惡化大爆成災難，那末，中央政府便可根據國安法，被迫主動出手救災抗疫了。