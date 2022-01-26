疫情持續蔓延，而且看似「煞唔到掣」，其中葵涌邨大爆發，尤其逸葵樓爆到七彩，今日為期5天嘅禁足原已到期，要延期圍封多兩天至28日星期五；而夏葵樓因有逾10宗初步陽性個案，亦要圍封5天，臨近農曆新年，香港忙於四面圍封八面強檢或急於撤離；寧不悲催？政府仍指「社交距離措施在大年初四大幅放寬機會很微，各部門仍在評估有否微調空間」！唉！仲調乜嘢喎！港人預咗廢官無能，懲罰全民啦！

疫情火頭愈燒愈多，葵涌邨淪陷，又到黃大仙區，其污水同時驗出Omicron及Delta變種病毒，該區私樓豪苑第一座疑有患者傳染樓上兩層，同座向居民需要撤離；而大窩口邨富強樓同樣出現垂直傳播！天啊！不是說否極泰來嗎？香港呢個「福地」，已經衰到貼地何以不是迎來曙光？

呢，公僕就有「新指引」，包括可安排部分僱員輪流不用回辦公室處所，盡可能在家工作。之不過，大部分打工仔就冇咁幸福。有團體訪問葵涌邨受影響居民，發現村內至少11人因為當局禁足無法上班，被僱主無情解僱，更有近百人因禁足而被僱主逼放無薪假或者年假。慘被炒魷嘅邨民真可謂禍不單行，被禁足已是百般無奈，你估佢唔想返工咩？有議員指員工被當局禁足並無選擇，但臨近年關以此為由解僱，做法不道德，建議政府讓受影響市民可領官方病假證明，保障有一定收入。

唉！家家有本難唸嘅經，經營小店小本生意嘅老闆，喺禁足令下，加上通關無期，經濟凋敝，百業蕭條必矣！唔少基層市民手停口停，有苦自己知！今個年關點過？多名議員促全民派一萬現金及消費券，而同文亦有呼籲財爺應再派錢！此時此刻，講多無謂，政之所興在順民心，直接派錢最實際！