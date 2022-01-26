春節將至，但香港的過年氣氛淡薄，皆因管理不善的國泰航空防疫塞責，縱容機組人員在社區播毒，以致Omicron在各區擴散，至今已去到難以收拾的地步。愈來愈多地區納入強檢，防疫政策收緊影響社會經濟，弄得全城恐慌，天怒人怨。這樣下去，說不定離全城關門強制檢疫之日不遠矣！

香港的防疫政策備受詬病，港府堅持豁免國泰機組人員檢疫，更是一大敗筆，致令時值年尾新年旺季要收緊防疫措施，過去兩年港人奉公守法抗疫的努力付諸流水，更換來百業蕭條，企業年關難過，打工仔冇飯開。觀近日感染個案不斷上升，社區愈來愈多隱形傳播鏈，只怕春節假後防疫措施亦有緊冇鬆，企業倒閉和裁員的消息陸續有來，經濟將面臨再一次崩潰。

事實上，在防疫一事上，香港本來就處於兩難局面。站在爭取早日實現兩地通關的角度，香港跟隨內地奉行清零防疫政策，無可厚非，而全港市民和商界一直都克盡己責，通力合作。奈何這個沒心沒肺的港府漏招，致如今滿城風雨，人「鼠」不寧。

站在香港作為國際金融中心的角度，世界其他國際金融中心，不少奉行與病毒共存的防疫政策，以高疫苗接種率作為防線，應對傳染性高但致命率不高的變種病毒疫情，以盡可能推動經濟與社交活動正常化，確保經濟復甦。香港既是以國際金融中心自居，金融業務少不得國際往來。偏偏香港的防疫政策不利國際人員交流，尤其國際金融機構高管因防疫措施所限，出入境長時間的隔離，嚴重阻礙業務運作，致令不少海外高管不願再來港，金融企業招聘海外專才亦遇上困難。

再看香港在區內的主要競爭對手新加坡，去年末季開始調整防疫策略，視新冠疫情為「地方性流行病」，以高疫苗覆蓋率、大規模檢測、輕症在家隔離等措施應對。如今該國疫情受控，且經濟活動大致正常，社會對防疫沒有多大惶恐與怒怨，故地區性機構的海外高管都寧願到新加坡工作，而不願到香港。

這裏無意討論中外防疫政策異同，只是要說明一點，單從防疫政策，已見香港處於夾縫的困窘。一方面既要執行與內地經貿融合的路線，另一方面又要顧及國際金融發展的實際需要。其實，本來不論奉行哪一套防疫策略，只要港府能高效執行，香港經濟都會有所依靠，不會因「疫」而倒下。偏偏現屆港府大小事情都屢屢出錯，進退失據，防疫甩轆令香港經濟陷入崩潰邊緣，結果變成「豬八戒照鏡」，裏外不是人！

瘟疫爆發，本就是一場不折不扣的「禍」；遇上一個廢官當道的政府施政，錯誤層出不窮，就更是禍不單行！眼前這場變種病毒危機若處理不好，非但兩地通關無期，國際金融中心地位亦會受損，「雙失」劫數當前，虎年港人難道真的要再過「苦」年？