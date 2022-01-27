正論：港府防疫慢夾亂　廢官技窮不聽勸

「一人計短，二人計長」，執政者如不懂知人善任、廣納民意，即便自身才華如何洋溢，也只會禍國殃民，落得一敗塗地的收場。在本港最新一輪疫情爆發前夕，港府漠視民意，一意孤行縱容國泰機組人員播毒；至疫情爆發初期，港府依舊無視坊間憂慮，官員們渾渾噩噩度日；終於疫情失控大爆發，港府才表現得慌慌張張，一味藥石亂投，非但控制不了疫情，還連累市民失業、經濟陪葬。如今民怨沸騰，港府還妄想依靠一己之力能「起死回生」嗎？

本港昨日新增過百宗確診個案，分散於港九新界，其中有多宗個案，更屬源頭不明，反映當局至今尚未找到所有隱形傳播鏈，阻擋病毒傳播淪為空談。港府的焦點仍未能從疫情嚴峻的葵涌邨離開，邨內每日均出現新病例，被禁足5天的逸葵樓以至映葵樓等均要「加監」，害得居民叫苦連天。誠然，Omicron的潛伏期最長可達14天，但港府當初宣布加強機組人員檢疫安排時，不是言之鑿鑿，聲稱3天檢疫已足夠發現大部分個案嗎？如今葵涌邨染疫人數急速上升，是要印證港府「龍門任搬」，抑或是「原址圍封」反而加快病毒傳播呢？

港府屯重兵在葵涌邨撲火依然無果，自然無暇理會其他各區出現的零星火苗；但病毒傳播「不等人」，葵涌邨的翻版隨時在各區上演，一旦再有大型屋苑、屋邨大規模爆疫，本港防疫體系恐怕全盤崩潰。更何況，其他市民眼見葵涌邨居民慘被「玩殘」，沒飯派還要「豉椒炒魷」，邨內垃圾堆積，消毒工作滯後等等，市民更沒意願配合當局防疫，在圍封強檢前勢必聞風先遁，使行動變得毫無意義。

「動態清零」策略講求應變迅速，在疫情初起階段便遏止病毒傳播。為此，內地當局未雨綢繆，早已制訂應急預案，每當發現確診者後，各部門皆清楚職責所在、快速應對，化被動為主動。然而，港府「動態清零」得其形而不得其神，沒提前擬定相關機制，沒跨部門指揮中心，一切見步行步，看似每項措施都具針對性，實則早把主動權交出，被動為之而已；例如發現倉鼠有機會感染後，便大規模撲殺，結果原來受感染的倉鼠寥寥可數，上千條小生命無辜被害；又例如凌晨突襲圍封映葵樓，本以為深思熟慮，結果當晚沒飯派，又凸顯圍封相當倉促。

如今疫情徹底失控，「動態清零」再好，如難以短時間內實現，也變得毫無意義；尤其在港府杯水車薪的防疫抗疫基金下，本港百業還能堅持多久？值得一提的是，原來超負荷最為嚴重的公營醫療系統，反而未因疫情失控而徹底崩潰，足見Omicron患者的病情或許沒想像中嚴重；那港府是否可以審時度勢，適當地調整防疫措施，集中力量應對Delta病毒呢？倘若港府依然堅持「港式動態清零」，與其一味呼籲市民「打多支針」、「戴多個口罩」，倒不如及早承認能力不足，「搵多個人幫手」，主動向中央求援吧！