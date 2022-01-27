功夫茶：東網求籤神指引　轉運玄機好易玩

順風順水，驅邪消災！年近歲晚，個個都想逆天改命。各位，上東網，必定幫到你！「上東網，知天下」無人不知，依家一秒通本地神明，你又知唔知？一時不察唔知唔緊要，等功夫茶話畀大家知，東網今日推出全新《玄機》版面喇！

各位街坊，疫情肆虐，世界唔確定，政府無能，懲罰全民！無煙花、無花市、晚上禁堂食、黃大仙祠大年初一至初三暫停開放、多處禁足幾乎區區強檢！香港得個「亂」字，儼然死城！喺呢個時候，清晰易用嘅《玄機》版面橫空誕生了！佢係寬慰人心嘅力量，助大家隨時隨地掌握先機；最過癮之處，你可以當「疫苗氣泡」冇到，幾時都可以安坐家中，事事線上求支靈籤指點迷津，睇吓如何趨吉避凶，正到飛起！

靈籤包括港人最心儀嘅黃大仙、車公、天后及呂祖，正所謂「有得揀先至係老闆」！諗起不必舟車勞頓，想祈求邊位神靈指引，易如反掌。之不過咁，功夫茶要提醒讀者，求籤時記得誠懇，所謂「不誠無物」是也。要靈，就要誠心，大家只要選擇心儀嘅神明靈籤，然後虔誠地喺心中默唸自己姓名及出生年月日，並跟神明詳細講出心中想請教嘅事項後，點選「求籤」按鈕或「搖一搖」手機，即可獲神明指引！

《玄機》仲有大把正嘢！一講起功夫茶就興奮到收唔到嘴，呢嗱！佢仲包羅每日運程資訊，好似家居必備嘅「是日通勝」，內有中國傳統「通勝」公曆日期、農曆日期、天干地支年月日等資料，每日子時，即晚上11點更新宜忌事項及時辰吉凶。各位老友記，出門記得打開望一望，免得錯過良辰吉日，走寶都唔知。講真，每日望一望「宜」、「忌」，所花時間不過幾十秒而知所趨避，求心之所安，何樂而不為！

「是日通勝」相信大叔大嬸會特別鍾意！本報站喺讀者角度，更加追上潮流，與時俱進，又點會少得老少咸宜嘅「是日生肖運程」或「是日星座運程」吖！呢個功能就喺「求籤」下方。一睇是日生肖就知自己邊瓣強弱，星座亦然！如何放鬆自己，怎樣清空煩惱，都會指點大家，如何向美好心情啟程出發！

求籤有眾神指引，每日運程有「是日通勝」、生肖、星座指點迷津，真係左右相對嘅門神，飛入蒼穹嘅孔明燈！各位讀者，咁精彩嘅《玄機》版面，唔想失之交臂，好易啫！讀者只要按下彈出式視窗嘅「立即更新」鍵後，即可進入「play商店」或是「AppStore」，更新東網App就可以立刻體驗運轉乾坤嘅《玄機》全新版面喇！新一年，功夫茶希望龍騰虎嘯，臘盡春回；讀者日日上線求籤睇運程，包保大家戴住口罩都虎虎生威！