世界視線：政圈老齡化嚴重　美國或立法設限

美國政治人物老齡化已成為非常顯著的問題，特朗普2016年以70歲當選總統，破了最高齡美國總統紀錄。想不到現任總統拜登當選時78歲，再次破了紀錄。如果2024年又是兩人競逐的話，拜登便已過八旬，特朗普反倒成了「年輕人」。有見於此，美國社會已出現呼聲，要求立法規定政治人物參選年齡上限。然而一旦通過立法，亦可能淪為共和、民主兩黨打擊對手的工具。

根據近日公布的一項YouGov調查，58%美國人支持推出法案，限制參選人最高年齡，反對者則只有21%。在支持法案的人士當中，39%認為最高年齡是70歲；另有24%認為應限制在60歲；23%選擇80歲。

如果按照最多人支持的設限方案，一旦通過將有71%的參議員不合規則，包括71歲的民主黨領袖舒默和79歲共和黨領袖麥康奈爾。現時參院的平均年齡是64歲，眾院則是58歲。眾院看似較為「年輕」，不過眾院議長佩洛西也已是81歲，而民主黨陣營中較受年輕選民歡迎的桑德斯也已80歲。

如前所述，除了國會，拜登總統與前任特朗普亦不符合要求。事實上，在過去40年，只有克林頓和奧巴馬兩位總統符合年輕化要求。不過，為參選人設定最高年齡亦引來爭議，有學者指出，一些終身任命的公職需要設定最高年齡期限，以免在任人因為高齡而影響判斷力，例如最高法院大法官。但若是政治選舉，選民在投票時應該清楚候選人的健康狀況，是否勝任應交由選民決定。

為政治參選人設年齡上限，亦可能只是共和、民主兩黨的黨爭工具。雖然拜登堅稱他會參加2024年大選，但以他目前的健康狀況，恐怕機會渺茫。民主黨提出的另一位替代人選希拉妮，但其自身健康亦欠佳，因此即使再度出山，勝算亦不高。反觀特朗普在共和黨內部人氣高企，其「美國優先」在右翼陣營仍有強大號召力。因此，對於民主黨而言，在未來中期選舉和總統選舉都面對勁敵。但若通過法定年齡上限，就可以成功將特朗普擋在參選門檻之外，倒不失為一個打擊對手的好計。