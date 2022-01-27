香港的新冠疫情方興未艾，相信半年內亦未必可以清零。政府說的是春節後多不會放寬限制，意即疫情不會改善。有說是兩、三個月可大致克服，但要清零未必容易。此所以專家們開始說清零不可能，隨後可能便會說清零不需要。不是估計疫情會變好，而是會變壞至沒法控制，便可提藉口主張不用控制了。

若以半年為限，疫情便多了政治的考慮，一是3月的特首選舉，二是7月新一屆政府上任。這兩個時間都會對香港防疫治疫的政策帶來變化。

按照現時情況，離特首選舉兩個月，選舉大致未動，選舉日期未刊憲，提名未正式開始，依過往的例子，僅只兩個月以下的時間，相信不會有選舉的競爭、政綱的爭議，特首選舉會平淡順利完成。誰當特首，便不是我們所可議論了。於是有兩個可能結果，一是林鄭連任，另一是有新的特首。

林鄭連任的話，按照她的性格，堅持抗疫政策行之有效，便不會改變。但是否行之有效，決定的不是她的宣告，而是實際的疫情。若3月疫情未有收斂，或更擴散，林鄭出選為連任，相信政策還是保持不變，直至選舉完成。一方面，篤定連任的話，她不用向香港社會交代，輿論壓力沒有政治效果。至於期望她可不顧選舉，因不會有別的結果，也不可能導致她因疫情而改變因循之態。新的政策只有內地推行的才真的行之有效，林鄭輕視內地經驗，在再無政治壓力之下，更不可能放棄她擁護的一套，改採內地的政策。

若林鄭不能連任，新的特首便無林鄭的包袱成見。新特首為樹立民望，確立威信，更會把林鄭沒法克服疫情的政策推倒。當然，若3月林鄭政府已可清零，又作別論，相信機會不大。即使林鄭清零，新特首也不可能蕭規曹隨，讓林鄭的政策與體制沿襲下來。

《港區國安法》實施後，今次選舉產生的新特首，責任是推動香港的再出發，扭轉近10年的劣勢，也要面對今後中美矛盾帶來的種種問題，種種全新的挑戰，新特首不能不在發展戰略、政策人事上有大的更動。林鄭代表的殖民地政務官勢力與傳統，回歸以來的表現已證明沒法應付香港面對的新挑戰，新特首要開創新局，抗疫政策是首要的第一步。當選之後，不用等待到7月上任，新特首必有所作為，林鄭在落台前不可能製造阻礙。