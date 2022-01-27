美國方面對中國大陸一旦武統台灣應該作何反應爭論不休，一方認為美國不應該派兵參戰，只能在軍事、國際輿論和經濟方面大力協助；一方認為應該參戰，否則保不住台灣，而一旦失去台灣，美國在亞太地區苦心經營的軍事、政治、國際經濟大戰略就會坍塌，中國的軍事壓力就會直逼美國本土，美國在亞太地區建立的「遏華盟友圈」就會崩盤。

有此「兩派之爭」，尤其是「協助派」佔上風，加上美國歷屆總統的「模糊戰略」，多數輿論認為美國官方的態度是大大傾向於「不軍事介入台海戰事」的。日前，美國前海軍上將斯坦夫里迪斯接受訪問時還說，大陸若進攻台灣，美方將以經濟制裁回應，同時向台灣提供自衞所需的武器裝備，包括彈道導彈防禦系統或網絡控制資源，並在情報與聯合軍事訓練上給予協助。

不過，美國的「參戰派」最近發出了最強音，前白宮國家安全顧問奧布賴恩表示，台灣有如太平洋的軟木塞，萬一台灣失守，美國本土也岌岌可危。他強調，一旦台灣落入大陸之手，解放軍就能在短時期內進逼美國大門，解放軍海軍就能直入太平洋，對夏威夷、加州或阿拉斯加阿留申群島構成威脅。他說，北京拿下台灣後，還將危及日本、新西蘭、澳洲和菲律賓等其他美國盟友的安危。

按照奧布賴恩的評判，美國必須不惜一切代價包括直接參戰「守住台灣」才行，美國和北京在台海開戰並非僅僅是為了「保護台灣」，更重要的是為了保護美國自身及盟友。如果美國總統和政府聽從了奧布賴恩「參戰派」的意見，認識到「不參戰、只協防」的巨大危險性，那麼美國就會傾全力投入台海之戰，也會把那些「亞洲盟友」硬拉進來，屆時最低限度這將是一場亞太區域大戰。

這個前景和後果，相信中、美及其盟友都已反覆推演，作出各種預案。總之，武統台灣的戰事可大可小也。