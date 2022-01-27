出來行遲早要還。美軍航空母艦卡爾文森號開進南海「自由航行」，本想向中國耀武揚威，展示強大實力，結果偷雞不着蝕把米，慌亂中自己反而掉了一架F35C隱形戰機，導致7名水手受傷，可謂出盡洋相。這已是該艦兩個月內第5宗艦載機事故，而近年涉及F35戰機的事故更是不絕如縷，可見貌似強大的美軍，內部問題多多，還沒開戰就損兵折將。

有俄羅斯媒體分析指出，美軍這架F35C戰機降落情況非常詭異，相信不是意外事件，而是戰機機載系統出現故障，此前南韓同類戰機也曾出現這樣的問題，很可能是被一種神秘的電子戰系統干擾。是耶？非耶？外界不得而知，但聯想到早前美軍攻擊核潛艇康涅狄格號在南海潛航時無緣無故「撞山」，俄媒的分析顯然不是無的放矢，冥冥中似乎有一種神秘力量在監視並牽制着美軍。

畢竟今時不同往日，過去美軍艦艇在南海橫衝直撞，如入無人之境，而現在其一舉一動皆逃不過中方「天眼」，再也不可能任意妄為。論電子對抗實力中國傲視全球，論各類型導彈中國更是獨步天下，隨時隨地都可以懲戒入侵者。所以，美軍在南海最好循規蹈矩，勿越雷池一步，否則此等墜機或撞山事故恐怕陸續有來。

巧合的是，不久前台灣也有一架F16V戰機墜毀，連機師也死不見屍。台灣30年前向美國採購150架F16戰機，後來陸續付運，大多已服役20多年，期間最少折損了10架。今次出事的F16V是升級版，被視為台灣空軍王牌，早前剛進行「大象漫步」自我陶醉，沒想到這麼快又掉了一架，實在丟人現眼。據說美國擔心今次墜機事故影響台軍士氣，承諾加快交付其餘66架F16V戰機，讓台軍不必顧慮折損戰機的補充問題。其實誰都知道，不管台灣花多少錢購買軍火，或花多少錢補充戰機，都不可能與大陸抗衡。美國志在收保護費，難得台灣當局自動進貢，一個願打，一個願捱，令人無語。

有人將今年定為兩岸統一的轉折點，這也許有點誇張，但隨着大陸對台灣當局的耐心漸漸耗盡，加快統一進程是意料中事，未來幾年必定可見分曉。最近美國海軍精銳盡出，在南海集結重兵，也許不只是為了炫耀武力，而是嗅到不尋常的味道，反正是來者不善。然而，面對中方森嚴壁壘，美軍力不從心，隨時再出洋相。