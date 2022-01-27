所見既可駭，所聞良可悲。香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒醜聞愈演愈烈，至今已有20人被捕，受害幼童增至35人。這些幼童大多來自問題家庭，有的無父無母，由社署交予童樂居看管，結果慘成受虐羔羊。獨立檢討委員會的首階段報告已完成並交予社署，該會昨日再就事件致歉，承諾會為社會上「最弱小及無助的一群」發聲；又指相關管理層沒有發現虐童屬監管不足，情況不能接受，認為管理層應該請辭，操守有問題職員須全數撤換云云。結果不旋踵，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英相繼辭職。

警方每觀看多一些錄影片段，便會發現多一些職員涉案、多一些兒童受害，這顯然不是短時間的個別事件，而是長時間持續發生，甚至早已約定俗成，只消小朋友不聽話便打到聽話為止，管理層不可能不知情，擺明是冷眼旁觀，明知而默許。事發後不能不令人質疑，全港照顧兒童的同類社福機構，當中到底有多少職員也是用同樣方式虐打兒童，只是未被揭發而已？

再看有關報告，繼管理層將虐兒美其名曰「體罰」後，獨立檢討委員會又以「不恰當粗魯行為以短時間令小童受控」說事，說穿了又是高高舉起、輕輕放下。連親生父母體罰子女都會被捕，這些受過專業訓練的幼兒工作者不可能不知，現在又將這些虐打行為美化為「不恰當粗魯行為」，根本不是為受虐兒童討公道，只是為長期犯罪行為開脫，令人不齒。

香港表面上是文明社會，將人權叫得震天價響，實際上人權並不適用於無權無勢的弱勢群體。勞福局及社署長期疏於監管已是失職，現在必須趁機檢討全港同類機構，揪出不良分子將功補過，不能再把頭埋在沙堆。