幾年前，中國內地和南韓都流行一個音樂節目，參與者要蒙面演出，香港歌手黎明和李克勤都曾登場演唱。所有演出者都要戴上面具，穿得嚴嚴實實，大多不露出眼睛，甚至不露出嘴巴，演唱時也是隔着紗布。

如果特首林鄭是座上客，按她的思維，一定認為蒙面唱歌，既看不到表情，也有紗布阻隔，應該無法傳遞曲中感情，打動不了聽眾。事實上卻不然，不少演出者的歌聲都能撩動心靈，部分聽眾更被感動得潸然淚下，其中包括了很多知名藝人。

特首林鄭月娥老是愛跟人執拗，目前新冠疫情嚴峻，有醫學專家勸她，在公眾場合發言，應該以身作則，戴上口罩。林鄭卻辯稱，面上多了一層遮擋，會影響市民了解她發言時的情緒。如此稀奇古怪的理由，真虧她能想得出來。

要在歌聲中表達情感，遠比說話困難，蒙面歌手還不是一樣能夠做到？特首戴上口罩，卻仍能露出眼睛、眉毛、額角。要表露情感，憑眉目加聲音已經足夠，況且抗疫是嚴肅事情，只消綱舉目張、指令明確便是，又跟情緒何涉？

世界上不少國家領導人在疫情下公開講話，都不一定有戴口罩，因此林鄭不戴，市民本來未必太介意。反倒是她如此砌詞辯解，理由又牽強得讓人失笑，就更會讓人反感。

當特首不同於當神明，或許神明不會出錯，但行政長官只是人，人是容許出錯的。有不當之處，賠一聲不是，立刻改正過來，反而會讓人覺得你謙卑，更容易信服你。退一步說，就算你覺得自己沒有錯，但是今趟的善意提醒是來自香港最權威的防疫專家，你給人家一點面子，馬上接受建議，那又何妨？