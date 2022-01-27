本報日前訪問多名確診新冠肺炎後不藥而愈的康復者，此筆病史本已吸睛，再加上歐洲藥品管理局早前質疑是否需要接種無證據證明效用的第4針疫苗，憂慮如果每4個月接種一次加強劑會加重民眾免疫系統風險，更令那些所謂專家與人云亦云的「疫苗萬能派」信徒，又一次的尷尬萬分。

報道雖然沒開宗明義地指出不藥而愈的新冠肺炎患者有否接種疫苗，但是有受訪者表示「做足晒防疫措施但都中招」，這裏不妨大方些，悉數將這些不藥而愈者都當成是已接種人士，滿足專家及坊眾們篤信「疫苗有效減低感染機率，以及感染後出現重症、死亡和住院機率」的情感需要。之不過，屯門愛定商場藥房一家四口，以及香港首例Omicron BA.2亞型病毒巴籍婦同住的5名家人，這至少9名全部沒打針的染疫人士，他們現在是否正重症在等死呢？放着事實不管，只識為疫苗搖旗吶喊的人，未免天真。

任何人都不應反對接種疫苗，凡有效抵抗病毒的疫苗，所有合資格人士都應接種。至於被歐洲藥品管理局憂慮重複接種會加重民眾免疫系統風險的疫苗，不但應謹而慎之，更應重新審視這種對免疫系統所造成的風險，是否只會在第4針或每4個月接種一次時才會出現。對問題大而化之，只一味落力谷針者，還要學人搬出「盡公民責任」的旗號來說事，實太偽善。

人的體質、病史各有不同，有人死前14天曾接種疫苗，有人針後照樣將病毒廣傳，亦有52名未打針人士接受倫敦帝國學院邀請與新冠確診者同住28天，結果一半人染疫，一半人沒事，更有人不知何故總要權充疫苗推銷員，但亦有人堅決拒絕，人與人之間千差萬別，從來只有時間和事實能判定誰是誰非。