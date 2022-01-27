抗疫兩年多，香港總是走不出疫情怪圈，圈中卻流行官家潮語，難得苦中作樂，讀者忍俊不禁之餘便明白苦從何來。

官家話「滴水不漏」喎！因為水已經漏晒，漏到水浸眼眉，當然「滴水不漏」啦！官家話「安心出行」喎！怎會不安心？沒有身份資料，沒有追蹤功能，唔知張三定李四，唔知有冇打針，唔知有冇中過招。你安心，我安心，安安心心地中招！

官家話「願檢盡檢」喎！一於學姜太公釣魚，願者上釣。打針也一樣，願打者盡打。官家決心做好好先生，唔做衰人、唔做醜人，好頭好尾，拖多幾個月便夠鐘收工，關人個關，老百姓好自為之吧！官家話「強制檢測公告」喎！講明「公告」而已。你懂的！何來強制？怎樣檢測？沒資料、沒跟進、沒統計、沒檢查、沒監督、沒時限、沒人手、沒懲罰，怎麼強制檢測？「公告」發布完便完事了。人權至上，私隱行先，衞生安全就企兩邊，「公告」一出便收工了。

官家話「居家檢疫」喎！可與父母妻兒共處一室，密切傳播，提速感染。「居家檢疫」應正名為「居家傳疫」才貼切真實情況。官家話「居家檢疫」者可以落街買生活必需品，但是不用戴監察手帶。官家防疫堅離地，令新冠病毒速落區到家到戶，游走電梯、超市……自由社會嘛，幾自由？

官家話「倉鼠要人道處理」喎！愛心爆棚者問官員何不為倉鼠打防疫針？只可惜官員未懂倉鼠語，不知怎樣先諮詢倉鼠同意，捍衞倉鼠權！官家話「先苦後甜」喎！港人已苦了兩年幾，請陳肇始局長話畀港人知，苦到幾時可以甜？官家最新話「不抗拒尋求內地助力」喎！講到明就「噚」啦。即係話唔會主動要求，一於等運到。你懂的！