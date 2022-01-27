唐朝文豪韓愈作《言箴》，警惕自己少開口，皆因佢已吃足自己嘴巴子嘅虧，佢忠言極諫，觸怒皇帝及權貴，屢遭貶謫，曾貶為潮州刺史，「夕貶潮陽路八千」。老朽讀其短短幾十字嘅《言箴》，深感其為盡臣子嘅責任，有話不得不說嘅苦衷，開頭幾句，深得吾心：不知言之人，烏可與言？知言之人，默焉而其意已傳。意思是說，不能理解你嘅人，有乜必要再對佢多說？能夠理解你嘅人，不必多說佢自然會明白！

呢，特首林鄭月娥被問到記招拒戴口罩，佢解畫時就話係自己經過深思熟慮嘅決定，只有在與傳媒對話及通過傳媒與市民對話時，才不會佩戴口罩。林鄭表示，市民需要清楚接收訊息，甚至需要感受其情緒。她舉例：去年8月疫情受控，故當時對外說話時較放鬆及開心，現在非常嚴肅因很擔心。如果她佩戴口罩，市民就未能看到佢嘅情緒。

各位，呢啲咪叫愈描愈黑，不知慎言囉！老朽又唔信戴咗口罩，市民就未能「睇」到佢嘅情緒；睇唔到嘴形，仲有眼和眉吖嘛！知唔知乜嘢叫「眉目傳情」吖？聽過「你眼波一轉，整個世界流光飛雪」或者「一雙瞳人剪秋水」未呀？至於眉，一樣懂得傳達情緒，甚麼「黛眉開嬌橫遠岫」、「色酣眉黛綠」，甚至連魯迅《故事新編‧奔月》都有：嫦娥將柳眉一揚，忽然站起來，風似的往外走。

老朽並非拋書包，旨在說明即使戴着口罩，只要透過眉目傳情，市民完全可以感受林鄭嘅情緒！人嘅七情六欲，有陣時透過語氣、語調已可強烈表達，佢過去嘅言論，好似「官到無求膽自大」、「抗體水平唔係愈高愈巴閉」、「投票率低代表市民滿意政府」，即使佢戴上鐵甲口罩，老朽都感到寒風刺骨，目中無人，除口罩盞更令市民感受到其面目可憎！