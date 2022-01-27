最近，幾位昔日的明星官員相繼有了新動向。1月20日，黑龍江省人大免去王永康副省長職務。2019年，因對秦嶺違建別墅事件中負有責任，王永康由陝西省委常委、西安市委書記遠調黑龍江，此次在省委換屆前夕又卸任副省長。

21日，官方公布對去年7月河南特大暴雨災害事故調查結果，河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅被降級處分。22日，因去年砍樹事件被免職的原廣東省委常委、廣州市委書記張碩輔，當選廣東省人大排名最末的副主任，仕途實際提前完結。而在19日官媒播出的反腐專題片中，原浙江杭州市委書記周江勇、海南海口市委書記張琦出鏡，作為反面教材現身說法。張琦夥同家族貪腐超過一億元人民幣。

除四大直轄市，內地設有27個省、自治區，省會、首府往往是一省的政治、經濟、文化中心。尤其是成都、武漢、哈爾濱、西安等城市，佔全省經濟份額高達近四成。這種情況下，省會市委書記崗位的重要性不言而喻，往往是省長的最有力候選人。

正是由於省會是一省的「面子」，各省普遍提出建設「強省會」戰略，在財政投資、土地審批、招商引資、重大項目等方面，給予省會各種傾斜扶持，這在客觀上就帶來更多尋租空間，成為腐敗溫床。

自十八大以來，27個省會城市已有20個的市委書記落台，比如廣州書記萬慶良、濟南書記王敏。多位書記「前腐後繼」或是書記、市長「一鍋端」，也不計其數。南京兩任市委書記楊衞澤、張敬華和兩任市長季建業、繆瑞林接連被查；呼和浩特、蘭州等都是連續兩任書記落台；西安連續3任書記，孫清雲、魏民洲腐敗被抓，王永康引咎被貶；山西太原、雲南昆明，更是連續4任市委書記被查處。

除了進行權錢勾兌，還有不同省會書記栽倒在城市治理出現的重大問題中。武漢書記馬國強、市長周先旺因對疫情防控不力，分別被貶謫省人大副主任、政協副主席；廣州書記張碩輔、市長溫國輝，由於砍樹事件，受到同樣模式的處理；西安書記王永康、市長上官吉慶，因秦嶺違建，一調離，一降職；鄭州書記徐立毅、市長侯紅，因洪災玩忽職守雙雙降級。

武漢疫情、鄭州洪災，屬於特大城市應對重大公共危機不力，主官能力不夠，責任心不強；西安、廣州則是對如今新發展模式下的生態保護重視不夠，破壞了風水環境，未能跟上領導的節奏。而西安近期出現的防疫亂象，再次暴露了城市治理的嚴重短板。在過去數十年城市化的蒙眼狂奔過程中，這些大城市規模膨脹，一方面養肥了一些貪官，另一方面主政者的素質水平沒有及時跟上。

風險永遠與收益成正比，無論是商場，還是官場，皆是如此。省會既享受了種種便利與特權，反過來當問題矛盾暴露時，也往往首當其衝。近水樓台普澤甘霖，就要做好洪水衝洩的準備。