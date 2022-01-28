正論：虎年要有新局面　否極泰來選賢能

「莫遣行人照容鬢，恐驚憔悴入新年。」不堪回首的牛年已到尾聲，虎年即將來臨，港府抗疫無能，市民連新年也愁眉不展，苦日子可有盡頭？東方傳媒機構按照傳統習俗到黃大仙祠求籤問卜，為香港來年運程指點迷津，結果整體運程求得「蕭何月下追韓信」中平籤，政治局勢則求得「陶淵明辭官」中吉籤。目前最困擾本港無非兩大問題：一曰疫情，二曰特首之位誰屬。「蕭何月下追韓信」暗喻賢士回朝領導香港，特區困局在秋天將有轉機；「陶淵明辭官」則明言有人厭倦官場，辭官歸去。將兩者套落今日特區，大仙有何所指，可謂呼之欲出。

牛年的香港歷盡艱辛，疫情好不容易長期清零，惟在禍港庸官中門大開之下，國泰機組人員引毒入關，港人苦守多時的努力一夕清零，傳染力極強的Omicron在特區遍地開花。屋漏偏逢連夜雨，外國入境本港的寵物倉鼠又被驗出帶有Delta變種病毒，港府檢疫漏洞百出，導致香港同時面對兩毒齊攻，源頭不明個案不斷增加，全城風聲鶴唳。僅一條葵涌邨，疫情至今未止，部分居民被封樓禁足，有些人更在年尾慘食僱主「無情雞」；加上港府控疫無計，預料年初四食肆及表列處所復業無望，百業蕭條，民不聊生，怨氣爆燈。

與此同時，特首跑馬仔備受各方關注，惟距離特首選舉只有兩個月，卻連提名期都未刊憲公布，目前只有一個陪跑分子宣告有意參選，特首寶座花落誰家，不僅牽動特區未來5年發展，而且在中美角力愈演愈烈之際，對國家安全更有舉足輕重的影響，可見特首人選必須才智賢德兼備，不容有失。從林鄭在最後一份《施政報告》宣布「北部都會區」宏偉藍圖，到日前高調要求立法會盡快通過分拆重組政策局方案，有意連任已是彰彰明甚。惟特區雖由選委會投票產生，但民意一關同樣不容忽視，以目前林鄭民望低殘、不滿港府比率高企觀之，若由林鄭連任，香港肯定只會死翹翹毫無改變了無生氣，移民潮勢必加劇，抗疫無能的窘局恐怕只會無止境延續下去。

人事有代謝，往來成古今。香港庸官當道，蹉跎太久，似乎連大仙都看不過眼，17籤「蕭何月下追韓信」籤文曰：「秋水兼葭白露盈，盈庭月色浸階清；清風吹動馬鈴響，響接晨鐘不斷聲。」蕭何輔助劉邦建立帝業，名將韓信投靠劉邦卻未獲重用而夤夜馳歸，蕭何得悉後立即策馬在月光下追回韓信曉以大義，勸其回心轉意，同建漢朝。玄學家直指過去數年官場人才流失，特區亂象叢生，籤文喻意過去曾是建制中人、可能曾在政府或金融體系內任職高層、現已離開的賢能之士，會聽到民意呼喚回心轉意帶領香港；相信特區在秋後會否極泰來，由亂入治，疫情有望平息。

至於問香港政治局勢的38籤「陶淵明辭官」，喻意則更明顯，籤文曰：「歸去來兮仕官閒，室堪容膝亦為安；南窗寄傲談詩酒，倚杖徘徊飽看山」，大有無官一身輕之意。晉朝陶淵明不為五斗米折腰，辭官不幹，返鄉下享清福，過着歸隱田園的生活，並為此寫下《歸去來辭》。玄學家指籤文寓意官場有人事變動，有人會辭官離開，而「仕」多用於男性，加上男性今年正官運強，男士當選特首的機會較大。無獨有偶，數年前曾言退休後便會與丈夫兒子到英國享福的林鄭，其心境不是跟籤文異常脗合嗎？

當然，禍兮福所倚，福兮禍所伏。本報為來年疫情求得31籤「蔡母遇險」下下籤，反映來年疫情依然反覆和兇險，籤文曰：「狂風驟雨打船篷，溪畔桃花盡落紅；驚醒漁翁春夢熟，持篙撐去失西東。」玄學家認為此籤有警惕之音，反映疫情嚇得港人心慌意亂，領導人病急亂投醫，狼狽萬分。表面上，籤文預示來年香港仍為疫情所困，不容樂觀，但只要與整體運程「蕭何月下追韓信」結合解說，便可知大仙是警示領導人抗疫不能繼續雜亂無章不辨西東，必須站穩陣腳堅定抗疫，待至「秋水兼葭白露盈，盈庭月色浸階清」的秋季來臨，即新政府運作不久便能走出困局，可見是福是禍，事在人為。

總而言之，人的因素第一。香港種種問題說到底都是人的問題，所謂三分人事七分天，黃大仙為香港指點迷津，雖然指出了大方向，但何去何從，還須看當局的抉擇。既然明知庸官禍港，明知由疫情到經濟、由法治到治安皆步向沉淪，選賢與能取而代之便是應有之義，也是全港750萬市民所冀盼和樂見。窮則變，變則通，香港已沒有條件耗下去，尤其經濟隨疫情而變得一潭死水，特區急需賢士力挽狂瀾，寫在牆上！