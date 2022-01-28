功夫茶：監管無能爛透心　換血依然難甩身

一提起本報率先獨家報道嘅「童樂居虐兒事件」，不但全民嬲爆，更令香港呢個號稱文明之城、法治之區蒙羞！事件愈揭愈臭，至26日已有20名職員涉虐兒而被捕，涉被虐待幼兒35名。大家唔好忘記，依家閉路電視片警方仲未睇完，整個虐兒事件由幾時開始都未知！可以想見，虐兒慘劇如今知道嘅都只係冰山一角！

呢，日前獨立檢討委員會揭示童樂居職員粗魯對待兒童已成為「習以為常的文化」，阿哥，呢個「習以為常嘅文化」包括：掌摑當體罰、扭耳仔、戳臉、掟兒童撞牆、腳踢小童、抓衣領掟兒童在墊上、扯手臂搖動、猛推兒童頭部致倒在床上、扯童耳仔令其躺下及帶幼兒到活動區時大力擺放墊上，致人撞人。各位，如此「十大刑罰」招呼一班稚童，大家話佢哋仲有冇人性㗎？一個保護無依無靠可憐幼童嘅機構，竟然以「十大刑罰」日日「伺候」歲多至3歲唔夠嘅稚童，而管理層竟習以為常，當真係「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，亦與之化矣」，唔通屎聞得多真係唔臭？

有關童樂居事件獨立檢討委員會完成首階段報告，指管理層冇意識到事件嘅嚴重性，不能接受，建議童樂居所有幼兒工作員需有序撤換。呢壇嘢涉及嘅醜聞及糗事太多，保護兒童會嘅執行委員會主席就此鞠躬致歉！而兩名包括該會總幹事及童樂居院長已經請辭，此乃應有之義，唔通仲想延長「十大刑罰」嘅「習以為常文化」咩？

嗱，獨立檢討委員會主席指童樂居須進行大改革，仲革乜鬼吖！爛成咁，釘牌係唯一選擇，朽木不可雕也；又有委員指勞福局須調查，包括局方喺事件上嘅角色，並要研究監察方式。各位，呢單嘢有主席致歉，亦有兩高層已請辭，算有人問責！之不過，社署每年資助保護兒童會逾8,800萬個大洋，阿哥，呢啲係納稅人嘅錢，難道撥出去就如潑出去嘅水，你哋可以唔嗲唔吊，一年到晚都唔去監管啲錢有否用得其所？

據悉，有分析指從保護兒童會2020-2021年嘅財務報告，發現其逾億元嘅總收入中，用喺人工開支佔咗逾七成半，加上近900萬元嘅行政費，真正用喺兒童身上嘅錢只佔總收入約1.99%！換言之，即一舊水使唔夠兩蚊雞喺細路仔身上！有冇搞錯呀？若然，不離譜嗎？勞福局局長都有回應，指調查報告揭示相關機構嘅日常運作、督導、培訓等多方面出現嚴重缺失，有違社署要求、有負公眾期望。阿哥，你班高官疏忽職守！斷不能廢噏幾句「阿媽係女人」當交差！鞠躬道歉之餘都仲要扣減至少3個月人工喇！否則點疏導市民對高官零監管嘅怒火！點對得住長期被虐無助嘅稚子？