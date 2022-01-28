世界視線：中澳建交五十載　鬥而不破續上演

今年是中國和澳洲建交50周年，惟兩國關係卻因涉港涉疆議題、華為5G基建、新冠病毒起源等議題跌至冰點。與此同時，澳洲今年5月迎來大選，對華政策成為重點議題之一。在民調稍為領先總理莫里森的工黨黨魁阿爾巴內塞指出，即使由他領導的工黨能夠擊敗執政自由黨，實現政府更迭，中澳關係也不會出現改變，未來仍然會很困難。

阿爾巴內塞周二「搶閘」在全國記者俱樂部發表演講，強調澳洲對華政策不會在競選期間分裂國內政黨。他之後話鋒一轉，形容目前的中國「更為好戰」，「無論誰人執政，這都將是一種困難的關係。因為中國已經變了，不是澳洲變了」。他指工黨上台的話，外交政策的其中一大重點仍然是澳美聯盟，並稱工黨政府將以成熟的方式與中國打交道。

在1972年，正正是工黨領導下的澳洲，與中國建立正式外交關係。因此不少分析認為，倘若工黨最終能在近10年來首次贏得大選，中澳關係將得以緩和。但從阿氏的表態來看，工黨執政大方向還是會跟着美國走，但也會加強和中國的經濟關係，同時卻把中澳交惡的責任單方面推卸給北京，套路本質上與莫里森政府的做法大同小異。

至於莫里森，一方面指中國是澳洲的客戶及合作夥伴，強調要加強對華關係；另一方面卻抱緊美國大腿，在不同反華議題上吶喊助威，北京當然不會對他買帳。近日莫里森的官方微信公眾號突然變成一個親北京的宣傳帳號，震驚當地政壇。有自由黨參議員表示，今年是澳洲選舉年，微信沒幫莫里森恢復帳號，卻允許阿氏繼續使用微信，明顯干涉澳洲政壇，呼籲國內議員抵制微信。

來到2022年，中美關係未見緩和，澳洲作為美國的盟友，必然會繼續粉墨登場，充當反華爛頭蟀。事實上，儘管中澳交惡，中方也對澳洲的葡萄酒、大麥、牛肉、龍蝦等徵收反傾銷稅，但是兩國經濟貿易根本沒有脫鈎，雙方的液化天然氣及鐵礦石貿易額，甚至創下新高。可以想像，在中國龐大能源需求下，澳洲無理由有生意唔做，這種鬥而不破的局面，將持續一段時間。