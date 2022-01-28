產評：戰亂疫潮再加息　經濟崩潰無奇迹

今年元月未過，環球充斥災禍，彷彿正在應驗坊間預言3至4月是「經濟最崩潰時期」！俄烏開戰似近在咫尺、Omicron出現更強傳染力的亞變種，目前再加上美國聯儲局不再做「好人」，為3月加息擺出「鷹」姿。事到如今，全球最需要團結，可惜事與願違，大國角力令整個「經濟末日」畫面呈現眼前，難有逆轉奇迹。

也許有人認為，經濟周期循環，實屬正常，無甚麼好驚訝，不必杞人憂天。然而，有統計指出，近年環球新聞媒體用「史無前例」來形容事件的次數創下紀錄，在在印證危機之巨不可同日而語，若掉以輕心，恐難以翻身。

先說俄烏亂局，當然絕非首見，2014年就有入侵克里米亞事件，惟當時環球能源價格低殘，美國的頁岩油技術也剛成熟，完全不用為能源短缺而憂愁。可今次基本上無任何政府能自誇能源豐足！一旦此刻爆發戰爭，可輕易址高能源價格，單是電費已足夠令人頭痛。

接下來是疫潮，回想2020年初，有多少人能預測口罩至今仍是必需品？這場史無前例的新冠病毒潮，尚無人能保證何時完結。若以經濟角度看，它帶來了空前的航運供應鏈災難，且異象處處，例如美國西岸目前兩大港口塞船加劇，為數過百艘貨輪等候靠岸卸貨，但美國官方最新進口數據顯示，無論是貨量或金額竟齊跌，原因在於太多工作人員因染疫或檢測而請病假，通脹自然居高不下。

更重要的是，若上述情況發生在2020年及2021年，尚有央行力撐，因各地吸收了2008年金融海嘯經驗。可是，今次聯儲局撐不住了，未能安撫市場，表面是因美國通脹太高，實際是「中國不聽話」！拜登政府目前仍未對中國在首階段貿易協議「買不足」的問題而開出罰單，無立即追加關稅，印證美國經濟已自身難保，底牌被看穿，究竟是誰的經濟被牽着鼻子走？

既然美國加息無可避免，刻下最令人擔心的是債災！數據顯示，發展中國家的債務支付在2010年至2021年間增長了1.2倍，現處2001年以來最高。用於支付外債的政府收入平均比例從2010年6.8%，增加到2021年的14.3%，當中主要是美元計價。換言之，只要聯儲局急速加息，幾可肯定有國家會爆煲，隨時掀起骨牌效應。

當戰亂、疫潮、貨幣政策也一團糟時，今次全球經濟能靠甚麼逃過厄運？歷史上，每當大國興衰輪替，期間必要經歷一段較長時間的苦難期，或許「經濟最崩潰時期」真的快到。