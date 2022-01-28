對歷史一定要溯本尋源，才可以打破官方歷史的隱瞞、扭曲與偏頗。當然，歷史真相是沒法全面確定的，但重視史實與考古等事實對證，放開成見，把視野擴大，得出的結果可更近於事實，個別例證更可打破傳統的錯誤與迷執，目的不單止使我們明白歷史，且有助於了解當前的種種變化與趨向，因為它們其來自有因由。

以中國歷史的例子看，如倭禍似成歷史定案，但若從中原朝廷的角度拉開重看，情況可能不一樣。

倭禍來自倭寇，但史書記錄中侵犯中國沿海的倭寇，日本人佔少數，多數的還是國人。著名領袖的汪直是徽州人，與徽州的商人關係密切，也便與遍布江南地區的徽州商貿網絡在各個方面有着連接，包括貿易往來。汪直和不少日本倭寇的出身應是商旅，背景是日本在16世紀初發現銀礦，其中石見銀山的銀礦最大。由16世紀至17世紀，日本白銀產量達每年20萬公斤，佔全球產量的三分之一，單石見銀山便佔五分之三，日本當時的國內市場容不了這麼多的白銀，便主要出口龐大市場的中國，尋求貿易。或因日本（以至南美）白銀供應大增，明朝於1574年推行一條鞭法，白銀作為主要流通貨幣，二者導致中國大量絲綢等產品出口，換取白銀。

明朝政府禁制海上貿易，日本人、徽州商人，以及當時來到東亞的葡萄牙、荷蘭商人，便以日本、南美的白銀來對中國進行走私貿易，琉球商人也成主力。當時明朝政爭中，東林黨復社代表新興的經營地主和出口商人，與北方以佃農為主的傳統地主經濟，及佔據公田的王朝勢力鬥爭失敗。由白銀帶動的出口貿易與生產，也即中國歷史的資本主義萌芽，便沒法得到政府的支持發展，反受壓抑，沿海商人為圖利便與外人合作，形成倭禍，與王朝抗爭。到17世紀日本與南美白銀礦產耗盡，供應短缺，明朝經濟因銀根緊縮出現危機，連累王朝崩潰更替。但沿海還有鄭芝龍、鄭成功家族承襲倭寇海盜的海上王國，北至庫頁島，南至今天的南洋，以與內地貿易為政經基礎。

從這樣的視野看，倭寇便不是明史所說的那樣，實際上是中國經濟全球化帶來的重大歷史轉折。因而對其後中國與東亞，乃至中國通過絲綢與白銀的全球貿易，便有不同的看法了。歷史，尤其是中國歷史，可再思重寫，以古鑑今。