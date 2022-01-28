未來數年，中央對香港工作大致分為兩大塊，一是解決經濟、民生問題，二是解決上層建築領域的問題。經濟、民生的指導思想要以人民為中心，以人民對美好生活的嚮往追求為目標，再不能把資本集團、地產霸權、金融寡頭的利益擺在首位，以為這就是「一國兩制」下要維護的資本主義制度，以為這就是所謂長期不變的安定繁榮。

事實上，以資本利益為中心的傳統路子，在香港已經走不下去了。香港經濟、民生的發展方向，必須是和內地中國特色社會主義追求的「共同富裕」的道路相契合，要堅決阻斷香港極為嚴重的貧富懸殊、兩極分化，這樣的思想轉變、治港理政、推動經濟、民生方針，新特首、新管治班子一上台就要明確。

不過，這樣的思想轉變是極不容易的。英夷殖民統治香港150多年，從資本集團利益考慮、從英國自身的「管治哲學」出發，香港發展的指導思想一直是「經濟自由主義」，是完全放任以滿足資本無窮貪欲的「自由派經濟學說」，只要資本高興，哪管人民死活！這套東西，在香港從小漁村到「自由港」、「國際大都會」，發揮了它的「積極不干預」作用，推動了香港經濟發展。

但從上個世紀90年代開始，這套以資本利益為中心的東西就走向了反面，地產霸權、金融霸權摧殘了其他行業的發展機會，扼殺了經濟創新、創業的機會。香港經濟在前所未有的畸形中走向衰敗，最倒楣的是在貧富懸殊中找不到發展、看不到前景、生活水平一路低落、苦苦掙扎的老百姓。回歸後，由於香港繼續實施這套東西，強化這套東西，局面更加惡化，衍生諸多長期無法解決的社會矛盾，民怨沸騰，反中亂港勢力趁機利用，煽風點火，發動暴亂。

現在的問題是，在現有「港人治港」的格局下，香港管治者能夠思想轉變嗎？能夠放棄老一套嗎？