在西方政客和輿論刻意渲染之下，俄羅斯被形容為隨時揮兵入侵烏克蘭，戰爭似乎一觸即發。其實，所有緊張氣氛都是西方製造出來的假象，如果不是他們煽風點火，烏克蘭頻繁挑釁，俄羅斯何必大動干戈？俄羅斯是「戰鬥民族」，但不是「好戰民族」，若非自身安全受到威脅，不會無緣無故入侵烏克蘭。美國才是真正的好戰國家，到處興風作浪，製造亂局，手伸到哪裏，就把災難帶到哪裏。

最可笑的是，美國在烏克蘭點完火就想抽身而退，明明不敢與俄羅斯直接對抗，但又放不下面子，只好不斷打嘴炮，威脅稱若俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨「最嚴厲制裁」，嚴厲程度堪比針對古巴、伊朗等國家的制裁。但老美似乎忘記了，俄羅斯並非古巴和伊朗，任何制裁都不可能令其屈服。自2014年爆發烏克蘭危機以來，美國及西方已對俄羅斯發起數十輪制裁，涉及各個領域，部分俄羅斯官員甚至已被制裁多次，早就麻木了。

據美媒報道，美國的所謂「最嚴厲制裁」，無非對俄羅斯實施貿易管制，包括禁止出口含有美國設備、軟件及技術的微電子產品，並考慮直接制裁俄羅斯總統普京。美國制裁外國元首早就不是甚麼新聞，例如委內瑞拉總統馬杜羅、敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德及利比亞前領袖卡達菲等等，都享受過如此「待遇」。但這些國家都是小國，豈能與俄羅斯相提並論，倘若美國真的瘋狂到直接制裁普京，勢必招致嚴厲報復。莫斯科早就警告，美國制裁普京等同兩國斷交，誰能承受這種結果？冷戰時期美蘇尚且沒有斷交，今天若是走到這步，意味着比冷戰時更險惡，諒老美不敢肆意妄為。俄羅斯畢竟是核大國，足以將美國炸成灰塵。

再說，中國是俄羅斯最大貿易夥伴，雙方更是全面協作戰略夥伴關係，美國企圖以經濟制裁威脅俄國，中國當然不可能配合，反而可能進一步增加與俄羅斯的經貿往來。即使美國將俄羅斯剔除出SWIFT國際支付系統，也無法阻止中國企業跟俄羅斯往來。更何況，俄羅斯手上還有能源牌可打，歐盟投鼠忌器，未必會積極配合美國的制裁行動。由此可見，美國對俄羅斯的制裁極可能又是雷聲大雨點小。

說穿了，烏克蘭危機只是大國博弈的棋局，各方都在虛張聲勢，俄羅斯固然無意入侵烏克蘭，美國也不敢逼人太甚。