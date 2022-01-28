一疫未平一疫又起。正當葵涌邨疫情仍然愈爆愈有之際，又到彩雲邨爆疫，錄得起碼20宗確診個案，長波樓居民須接受居家隔離。年近歲晚依然不得安寧，港府所謂「快、狠、準」防疫真不知從何談起。依此觀之，新冠疫情快者也要3、4月方能平息，慢者可能爆到5、6月，期間種種慶回歸活動隨時叫停，不僅令回歸25年這個大日子大大失色，連國家領導人也不知能否來港，林鄭政府抗疫無能，實在令國家蒙羞。

這期間又爆出「洪門宴」風波，儘管涉事高官早已悄悄歸位，但只有曾被林鄭點名譴責的民政事務局局長徐英偉不獲復職，林鄭甚至明言新年前必會對市民交代調查結果，擺出非要煮死徐英偉不可的姿態。事實上，目前坊間傳聞滿天飛，有指林鄭企硬喊炒，但徐英偉所屬政黨堅決反對，雙方爭持不下。站在市民的角度看，徐英偉食足全場固然觀感欠佳，但畢竟當時還未收緊防疫措施；林鄭力指徐英偉作為抗疫大員之一，還整晚除罩吃喝玩樂，因此對他特別失望。問題是，抗疫大員不獨徐英偉一人，陳肇始呢？陳帆呢？這些廢官都是今波疫情的「始作俑者」，兩年多來皆錯漏百出，開門揖疫，要問責的話，豈能漏掉他們？

何況林鄭自己及好姊妹陳肇始相繼被踢爆出席婚宴及舞會，為何林鄭不是同樣嚴人嚴己？更不必說，林鄭公然違反口罩令，出席記者會及立法會永遠拒戴口罩，還死撐此舉經過深思熟慮，要讓市民看到她的情緒和表情云云，連港府專家袁國勇都開腔叫她「戴番個罩」一樣不聽。如此雙重標準，豈能令人信服？林鄭與其大玩排斥異己的手段，不如集中精神抗疫，自己搞唔掂便直認，及早向中央求助，繼續拖下去，香港只能墮入萬劫不復的深淵。