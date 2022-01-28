應對新冠肺炎變種病毒Omicron，我們是否要打疫苗防禦？如果打了，又有多大效用？早前香港太少本地數據可供參考，近日葵涌邨爆發疫情，各式數字便開始冒出來，但只屬最初步的統計，未能完全作準。不過大疫當前，人心惶惶，防疫的資訊自然是有多少先研究多少，尤其是要第一時間看看，疫苗是否管用。

葵涌邨第一批統計的染疫者共116人，其中有人曾注射疫苗，也有人不曾注射。直至本文執筆時，這百多人之中，據說並無出現病危或死亡個案。也就是說，上述數字顯示，Omicron在本地的殺傷力未必太大，如果只是為防治重症或病亡，是否打疫苗，結果也是一樣。

然而，在防止感染病毒方面，疫苗卻不見得全然沒用。香港目前已注射疫苗的人口比例約有七成，如果疫苗無助於防感染，按理這116個染疫者之中，就應該有七成，也就是約81人是曾接種疫苗的，另外的35人則沒接種才對。事實上，疫苗似乎仍有一點作用，曾打疫苗的感染者只有61人，沒打而受感染的，則有55人。

當然，上述取樣統計的人數不多，不能就此作實，但假如全面的數據曝光後，反映的情況也是相近，則或許會讓部分市民更煩惱。很多老人家覺得，打疫苗要承受出現副作用的風險，如果變種病毒當真減弱了，致死或導致重症的機會已大幅度降低，那麼自己該接種還是不接種，就更難抉擇。

此外，德國的復必泰疫苗廠宣稱，最快在3月份就可以推出改良產品，國產的科興疫苗想必也會亦步亦趨。未接種而想踏出第一步的市民，究竟應該馬上行動，還是等待新一批疫苗呢？這又會成為另一煩惱。