澳洲傳媒日前報道總理莫里森的官方微信公眾號疑遭入侵，變成一個親北京的外宣帳號「澳華新生活」，澳洲一些政客隨即開動反華摩打，指斥這是中國政府的干預行動，呼籲所有澳洲政客抵制微信。袋鼠國政客凡有任何頭暈身㷫、潮熱盜汗，也可以拿來反華，究竟是真傻還是假懵？

各位應會記得莫里森曾警告國民中國影片分享程式海外版TikTok會收集大量用戶數據傳回中國，澳洲聯邦政府去年甚至下令情報機構調查TikTok收集用戶數據是否威脅國家安全，但莫里森本人卻在去年聖誕前夕開設首個TikTok帳戶，並上傳影片賀聖誕，出爾反爾的行為非常無厘頭。莫里森一方面渲染中國藉着社交程式另有所圖，另一方面卻又微信又TikTok的，老老實實，老莫有否連鬥魚、小紅書等也一併開通了帳號啊？

正如澳媒披露莫里森在上屆2019年大選設立微信公眾號帳戶，但一直沒有作認證，報道指莫里森委託的中國中介去年7月已無法登入帳戶，總理辦公室曾多次聯絡微信要求取回帳戶也不果。

福州九八五信息科技有限公司負責人則表示，去年11月向福州一名紀姓（Ji，音譯）男子買下莫里森的微信公眾號後易名「澳華新生活」，只因為看中帳號有約7.6萬名的訂閱者，別無其他原因。值得留意的是，莫里森的帳號正是由紀姓男子於2009年1月註冊開通。

很明顯了，這次事件是有人傻仔買東西，只識每逢選舉臨近借助社交平台來吸華人票，但又沒有作認證，結果被人起了尾注。難為澳洲國會情報與安全聯合委員會主席帕特森還說這是中國要干涉澳洲民主，澳洲戰略政策研究所又說這是中國蓄意的挑釁行為，中國哪有澳洲這麼得閒。