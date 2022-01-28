本港房屋問題嚴峻，政府2013年首次提出《長遠房屋策略》，惟長策至今一直未達標，據估計現已拖欠12萬個公私營房屋單位，市民慨嘆「愈住愈貴，愈住愈細」，筆者在立法會提出要求政府規劃新發展區和推展舊區重建項目時，運用智慧科技以縮短規劃、覓地和建屋的所需時間。

近年港府於基建項目均有運用科技，例如房署於公屋發展策劃、設計與建造使用3D「現實捕捉」技術，收集發展用地的數據；土木工程拓展署在東涌東填海工程，利用超過30項創新技術監察日常工地運作，但仍有不足。

其實政府去年已啟用地理空間實驗室，空間數據共享平台亦將全面投入運作，相關部門應運用該兩項平台，減省重複程序及成本，讓覓地和規劃更有效率。內部亦應有專業培訓，制訂使用地理資訊指引，加快智慧城市發展步伐。

此外，利用建築訊息模擬、地理資訊系統、物聯網、大數據、裝配式建築設計、組裝合成建築法、機電裝備合成法等智慧科技建屋，能加快樓宇落成及改善工地安全，盼政府能善用科技提升樓宇建築與管理的效率、提高能源效益，為住客提供優質及安全的生活環境。政府前年初推出互動地圖儀表板，公布疫情資訊，至今已超過6,000萬瀏覽量。政府應考慮推出房屋及土地互動地圖儀表板，提供規劃新發展區的資訊，並讓市民監測土地開發及樓宇建築的進度，加強與市民溝通和互動。

運用智慧科技覓地及建屋需要政府跨部門合作，但現時有關政策局之間互不統率，部門間也有隔閡，因此拖慢發展進度，政府必須整合有關部門間的數據庫，打破各自為政的格局，以加快數碼化的進程。